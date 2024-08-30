Готовятся захватить Покровск: российские войска проводят сразу две тактические операции, — ISW

По мнению аналитиков американского института, РФ может попытаться вести боевые действия непосредственно через украинские оборонительные позиции вдоль линии Новогродовка-Гродовка, чтобы сохранить темпы продвижения и попытаться быстрее захватить Мирноград.

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Российские оккупационные войска осуществляют сразу две тактические операции перед тем, как начать захват Покровска в Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 29 августа.

"Российское военное командование, вероятно, стремится достичь обеих этих тактических целей, прежде чем начать более затратные по ресурсам усилия по захвату самого Покровска", — говорится в отчете.

Речь идет о:

тактическую операцию вдоль линии Новогродовка-Гродовка к востоку от Покровска с целью захвата Мирнограда и продвижения к окраинам Покровска;

тактическую операцию вдоль линии Селидово-Украинск-Горняк к юго-востоку от Покровска, направленную на расширение российской группировки на Покровском направлении и устранение уязвимых мест для украинских контрударов.

Аналитики объяснили, что армия РФ пытается сохранить темпы продвижения вдоль линии Новогродовка-Гродовка, чтобы быстро захватить Мирноград и окружить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой.

Российские войска могут попытаться вести боевые действия непосредственно через украинские оборонительные позиции вдоль линии Новогродовка-Гродовка, несмотря на высокие потери, чтобы сохранить темпы продвижения и попытаться быстрее захватить Мирноград. Российские усилия по захвату Мирнограда не исключают продвижения российских войск к восточным окраинам Покровска, и российские военные, вероятно, будут преследовать эти тактические цели в тандеме.

В ISW отметили, что продвижение российских войск к Селидово, а также в направлении Украинска и Горняка, вероятно, имеют целью ликвидировать относительно большой украинский выступ на южном краю в направлении Покровска, что может угрожать российским наступательным действиям в этом районе.

Украинские позиции к востоку от линии Селидово-Украинск-Горняк предоставляют украинским войскам возможность угрожать российским тылам в направлении Покровска, и российское военное командование, вероятно, обеспокоено тем, что украинские контратаки и огонь могут сорвать российские наступательные усилия, поскольку российские войска разворачивают логистику, артиллерию и концентрацию сил на запад, чтобы поддержать усилия наступления на сам Покровск.

Российское военное командование также, вероятно, стремится расширить и стабилизировать южный фланг российской группировки в этом районе, чтобы предотвратить угрозу со стороны украинских сил.

Аналитики отметили, что украинские контратаки в направлении Авдеевки могут угрожать окружением российской группировки, развернутой на выступе, и российское военное командование, вероятно, стремится предотвратить такую возможность, ликвидировав украинский выступ на южном фланге Покровского направления.

"Расчеты российского военного командования относительно того, какие подготовительные действия необходимы для начала наступательных операций на город Покровск и как российские войска будут пытаться захватить город, вероятно, будут зависеть от того, где украинские силы решат прибегнуть к значительным оборонительным усилиям", — говорится в отчете Института.

Напомним, в отчете ISW за 28 августа аналитики указали, что сотни российских военных объектов остаются на расстоянии поражения ракетами ATACMS.

29 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на ситуацию под Покровском.