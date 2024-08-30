ЗСУ просуваються: Курська операція може спричинити "стратегічний парадокс", — експерт

За словами Івана Киричевського, якщо Україна має проблеми з далекобійністю, то вона може компенсувати це за рахунок просування вглиб території ворога.

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Операція ЗСУ в Курській області Росії триває і вже приносить стратегічні результати. Про це "Еспресо" заявив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

За його словами, ЗСУ просуваються в Курській області. При цьому командування ЗС РФ не змогли стабілізувати управління своїми військами.

"Учора, 29 серпня, було повідомлення спікера ОТУВ "Харків" про те, що ворожі загони "БАРС" — це такий у них бойовий армійський резерв, щось на кшталт нашої тероборони — замість того, щоб кинути на Курщину, вирішили сформувати бригаду і відправити її на Харківщину, щоб намагатися відволікати зусилля наших військ", — прокоментував Киричевський.

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За його словами, може статися певний стратегічний парадокс, коли росіянам доведеться активізувати зусилля на інших напрямках, щоб відволікати українські війська від ведення бойових дій на Курському напрямку.

Киричевський зазначив, що свій стратегічний результат операція в Курській області дає.

"Відповідно, якщо у нас є дефіцит по далекобійності, то ми можемо його компенсувати просуванням углиб території противника", — сказав він.

Раніше в ISW повідомили, що ЗСУ просунулися в районі Суджі. За словами аналітиків, відео від 29 серпня показує, що російські сили, ймовірно, повернули Уланок (на південний схід від Суджі) і східне Кореневе. ЗСУ продовжували атакувати поблизу Кореневого, Комарівки та інших населених пунктів.

Також журналісти Times повідомляли, що ЗСУ в Курській області не вистачає боєприпасів. Підрозділи Збройних сил України, які беруть участь у бойових діях на території Курської області Росії, відчули брак боєприпасів. ЗС РФ почали давати відсіч і утримувати зайняті території стало складніше.