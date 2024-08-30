ВСУ продвигаются: Курская операция может вызвать "стратегический парадокс", — эксперт

По словам Ивана Киричевского, если Украина имеет проблемы с дальнобойностью, то она может компенсировать это за счет продвижения вглубь территории врага.

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Операция ВСУ в Курской области России продолжается и уже приносит стратегические результаты. Об этом "Еспресо" заявил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

По его словам, ВСУ продвигаются в Курской области. При этом командование ВС РФ не смогли стабилизировать управление своими войсками.

"Вчера, 29 августа, было сообщение спикера ОТГВ "Харьков" о том, что вражеские отряды "БАРС" — это такой у них боевой армейский резерв, что-то вроде нашей теробороны — вместо того, чтобы бросить на Курщину, решили сформировать бригаду и отправить ее на Харьковщину, чтобы пытаться отвлекать усилия наших войск", — прокомментировал Киричевский.

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По его словам, может произойти определенный стратегический парадокс, когда россиянам придется активизировать усилия на других направлениях, чтобы отвлекать украинские войска от ведения боевых действий на Курском направлении.

Киричевский отметил, что свой стратегический результат операция в Курской области дает.

"Соответственно, если у нас есть дефицит по дальнобойности, то мы можем его компенсировать продвижением вглубь территории противника", — сказал он.

Ранее в ISW сообщили, что ВСУ продвинулись в районе Суджи. По словам аналитиков, видео от 29 августа показывает, что российские силы, вероятно, вернули Уланок (к юго-востоку от Суджи) и восточное Коренево. ВСУ продолжали атаковать вблизи Коренево, Комаровки и других населенных пунктов.

Также журналисты Times сообщали, что ВСУ в Курской области не хватает боеприпасов. Подразделения Вооруженных сил Украины, которые участвуют в боевых действиях на территории Курской области России, почувствовали нехватку боеприпасов. ВС РФ начали давать отпор и удерживать занятые территории стало сложнее.