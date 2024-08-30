"Нас тут не хвилює політика": росіяни, які залишилися в Суджі, розповіли, що думають про війну

За словами журналістів, багато росіян не думали, що повномасштабна війна проти України так "драматично" позначиться на їхньому житті.

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Мешканці Суджі, яка зараз перебуває під контролем українських військ, відчули зраду, коли війна прийшла до них у дім. Про це пише видання The Times.

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"Я взагалі не думала про війну", — розповіла мешканка Суджі Галина.

Вона разом із 17-річною онукою Юліаною була змушена тікати в будівлю інтернату, де ховалися мирні жителі, коли в місті почалися бойові дії.

Юліана розповіла, що застрягла з бабусею в Суджі, адже у них немає машини. Водночас, поки інші хочуть евакуюватися в Курськ, сама дівчина сказала, що воліла б вирушити в Україну.

"Я думаю, там безпечніше", — сказала Юліана.

За словами журналістів, багато росіян не думали, що повномасштабна війна проти України так "драматично" позначиться на їхньому житті.

Ще одна місцева мешканка Еля заявила, що не розуміє війну, яку розв'язала Росія. Вона заявила, що хоче, щоб росіяни та українці жили "як раніше", маючи на увазі СРСР.

"Українці завжди були нашими братами, ми вірили в це все своє життя. Ми ніколи не відчували ворожнечі, і для нас ця війна незбагненна", — розповіла вона.

У сусідньому з Суджею селі український солдат "Святий" показав місцевим жителям документальний фільм про звірства російських солдатів у Бучі, Ірпені та інших містах України.

"Дивіться, вони просто розстріляли всіх впритул, у Макарові, в Ірпені, в Бучі. Це колони мирних жителів, які намагалися виїхати. Їх розстріляли, подивіться, скільки машин, і на всіх були таблички "мирні жителі". Вони вбивали всіх підряд", — говорив він.

За словами солдата, йому хотілося показати росіянам, що їхні солдати роблять з українцями на окупованих територіях. Голова села, чиє ім'я журналісти не назвали, заявила, що нічого не знала.

"Нас тут не хвилює політика, ми навіть новини не дивимося", — сказала вона.

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили ЗСУ показали роботу високоточних авіабомб на Курщині. На відео можна побачити підготовку прикріплення авіабомб до літака, підготовку до вильоту і результат операції — ураження мостів у Курській області.

Раніше в ISW повідомили, що ЗСУ просунулися в районі Суджі. За словами аналітиків, відео від 29 серпня показує, що російські сили, ймовірно, повернули Уланок (на південний схід від Суджі) і східне Кореневе. ЗСУ продовжували атакувати поблизу Кореневого, Комарівки та інших населених пунктів.