"Нас здесь не волнует политика": россияне, оставшиеся в Судже, рассказали, что думают о войне

По словам журналистов, многие россияне не думали, что полномасштабная война против Украины так "драматично" отразится на их жизни.

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Жители Суджи, которая сейчас находится под контролем украинских войск, почувствовали предательство, когда война пришла к ним в дом. Об этом пишет издание The Times.

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"Я вообще не думала о войне", — рассказала жительница Суджи Галина.

Она вместе с 17-летней внучкой Юлианой была вынуждена бежать в здание интерната, где прятались мирные жители, когда в городе начались боевые действия.

Юлиана рассказала, что застряла с бабушкой в Судже, ведь у них нет машины. При этом, пока остальные хотят эвакуироваться в Курск, сама девушка сказала, что предпочла бы отправиться в Украину.

"Я думаю, там безопаснее", — сказала Юлиана.

По словам журналистов, многие россияне не думали, что полномасштабная война против Украины так "драматично" отразится на их жизни.

Еще одна местная жительница Эля заявила, что не понимает войну, которую развязала Россия. Она заявила, что хочет, чтобы россияне и украинцы жили "как раньше", имея в виду СССР.

"Украинцы всегда были нашими братьями, мы верили в это всю свою жизнь. Мы никогда не чувствовали вражды, и для нас эта война непостижима", — рассказала она.

В соседней с Суджей деревне украинский солдат "Святой" показал местным жителям документальный фильм о зверствах российских солдат в Буче, Ирпене и других городах Украины.

"Смотрите, они просто расстреляли всех в упор, в Макарове, в Ирпене, в Буче. Это колонны мирных жителей, которые пытались уехать. Их расстреляли, посмотрите, сколько машин, и на всех были таблички "мирные жители". Они убивали всех подряд", — говорил он.

По словам солдата, ему хотелось показать россиянам, что их солдаты делают с украинцами на оккупированных территориях. Глава села, чья имя журналисты не назвали, заявила, что ничего не знала.

"Нас здесь не волнует политика, мы даже новости не смотрим", — сказала она.

Ранее сообщалось, что Воздушные силы ВСУ показали работу высокоточных авиабомб на Курщине. На видео можно увидеть подготовку прикрепления авиабомб к самолету, подготовку к вылету и результат операции — поражение мостов в Курской области.

Ранее в ISW сообщили, что ВСУ продвинулись в районе Суджи. По словам аналитиков, видео от 29 августа показывает, что российские силы, вероятно, вернули Уланок (к юго-востоку от Суджи) и восточное Коренево. ВСУ продолжали атаковать вблизи Коренево, Комаровки и других населенных пунктов.