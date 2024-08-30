Воздушные силы ВСУ показали работу высокоточных авиабомб на Курщине (видео)

На видео можно увидеть подготовку прикрепления авиабомб к самолету, подготовку к вылету и результат операции — поражение мостов в Курской области

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Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук поделился кадрами планирования операции по поражению мостовых переправ в Курской области. На видео украинский МиГ-29 под управлением Вадима Ворошилова (KARAYA) применил авиабомбы GBU-62 JDAM-ER.

На видео показано прикрепление к самолету авиабомб, подготовка к вылету, а также поражение мостов в Курской области.

"Планирование операции, программирование средств поражения, боевой вылет, высокоточный удар, объективный контроль и благодарность от командующего. И так каждый день. Неустанно и самоотверженно. Украинский МиГ-29 применяет авиабомбы GBU-62 JDAM-ER по мостовым переправам на Курщине", — отметил Петр Олещук.

Старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаль Левин отмечает, что для программирования бомбы не используется бортовой компьютер. Вместо него берется ноутбук со специальным программным обеспечением.

"Непосредственно для ориентации бомбы в полете можно увидеть модифицированный пилон с приемником GPS, который задает бомбе начальное место в пространстве перед сбросом. В самом конце видео можно увидеть успешный результат применения бомбы — точно в цель", — добавил Игаль Левин.

Напомним, что уже буквально через полторы недели после прорыва в Курской области украинское командование заявило о контроле более 1 250 кв. км российской территории. Им удалось добраться до 100 населенных пунктов и взять в плен почти 600 российских военных.

По словам президента Украины Владимира Зеленского цель рейда в Курской области — не только показать реальность силы Кремля. Эта операция имеет целью продемонстрировать, что для Владимира Путина оккупация Украины важнее защиты собственного населения.

Сейчас операция ВСУ в Курской области России продолжается и уже приносит стратегические результаты. Украинские войска продвигаются в Курской области.