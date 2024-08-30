Повітряні сили ЗСУ показали роботу високоточних авіабомб на Курщині (відео)

На відео можна побачити підготовку прикріплення авіабомб до літака, підготовку до вильоту та результат операції — ураження мостів в Курській області

Related video

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук поділився кадрами планування операції з ураження мостових переправ у Курській області. На відео український МіГ-29 під керуванням Вадима Ворошилова (KARAYA) застосував авіабомби GBU-62 JDAM-ER.

На відео показано прикріплення до літака авіабомб, підготовка до вильоту, а також ураження мостів у Курській області.

"Планування операції, програмування засобів ураження, бойовий виліт, високоточний удар, об’єктивний контроль та подяка від командувача. І так щодня. Невпинно і самовіддано. Український МіГ-29 застосовує авіабомби GBU-62 JDAM-ER по мостових переправах на Курщині", — зазначив Петро Олещук.

Старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін зазначає, що для програмування бомби не використовується бортовий комп'ютер. Замість нього береться ноутбук спеціальним програмним забезпеченням.

"Безпосередньо для орієнтації бомби в польоті можна побачити модифікований пілон з приймачем GPS, який задає бомбі початкове місце в просторі перед скиданням. У самому кінці відео можна побачити успішний результат застосування бомби — точно в ціль", — додав Ігаль Левін.

Нагадаємо, що вже буквально через півтора тижня після прориву в Курській області українське командування заявило про контроль понад 1 250 кв. км російської території. Їм вдалось дістатись до 100 населених пунктів та взяти в полон майже 600 російських військових.

За словами президента України Володимира Зеленського мета рейду в Курській області — не тільки показати реальність сили Кремля. Ця операція має на меті продемонструвати, що для Володимира Путіна окупація України важливіша за захист власного населення.

Наразі операція ЗСУ в Курській області Росії триває і вже приносить стратегічні результати. Українські війська просуваються в Курській області.