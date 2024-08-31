Курская операция ошеломила россиян, взволновала Путина и шокировала бойцов ВСУ, — WSJ

Журналисты объяснили, что Украина использует новую тактику и военную технику, чтобы получить преимущество на участках, где российская оборона проседает.

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Операция Вооруженных сил Украины в Курской области взволновала президента РФ Владимира Путина, а также шокировала некоторых украинских командиров. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на статью The Wall Street Journal.

Журналисты отметили, что дерзкая операция ошеломила Россию, ведь украинские войска быстро преодолели пограничную оборону и взяли под контроль около 100 населенных пунктов Курской области.

"Наступление взволновало российского президента Владимира Путина, подняло боевой дух украинцев после года изнурительной оборонительной войны и показало США и другим партнерам, что Украина еще может бороться", — говорится в материале.

Но, как пишет WSJ, операция в Курской области удивила и украинских бойцов, которые до последнего о ней знали, потому что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский держал ее в тайне. Лишь в конце июля он собрал старших офицеров на секретное совещание, где раскрыл свой план.

На этом совещании, по данным журналистов, Сырский сказал, что украинская армия переломит ситуацию, зайдя на территорию России, чего не было со времен Второй мировой войны.

Начальник штаба 61-й механизированной бригады подполковник Артем Холодкевич, который был на этой встрече, сказал, что его первой реакцией был шок.

В то же время издание отмечает, что успех Курской операции будет определяться по нескольким показателям:

приведет ли она к долговременным победам или к большим потерям на поле боя;

принесет ли политические дивиденды, которые приведут к увеличению военной поддержки со стороны США и их союзников;

усилит ли позицию Украины в любых будущих мирных переговорах.

Журналисты объяснили, что сейчас Украина использует эффект неожиданности, чтобы нанести удар глубже в тыл РФ, а также продолжает брать все больше пленных, чтобы пополнить обменный фонд.

"Украина использует новую тактику и технику, чтобы получить преимущество там, где российская оборона слабее, в том числе применяет небольшие беспилотники со взрывными устройствами для сбивания вертолетов и российских разведывательных дронов", — говорится в статье WSJ.

Напомним, 31 августа французская газета le Monde обнародовала материал, в котором говорится о том, что Александр Сырский не допустил ГУР МО к операции в Курской области "по личным причинам".