Александр Сырский не допустил ГУР к операции в Курской области. Как утверждают источники французского издания, "он сам хотел получить свой момент славы".

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не допустил российских повстанцев, принимающих участие в боевых действиях против армии Путина, к самой дерзкой военной операции Киева за два с половиной года — наступлению в Курской области. Об этом пишет французская газета le Monde.

И политик Илья Пономарев, возглавляющий Легион "Свобода России", и командир Российского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин, известный как "Рекс", подтвердили, что их подразделения были исключены из наступления.

Кроме того, они подтвердили, сообщает издание, что военная разведка, которая координирует действия российских добровольцев и проводит собственные операции на территории противника, также была исключена Генштабом из операции в РФ или, по крайней мере, из начальной фазы наступления.

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"ГУР и ее российские бойцы были исключены из операции, но не по военным причинам", — сказал изданию источник, близкий к российским добровольческим движениям.

"Это скорее по личным причинам: [командующий украинской армией генерал Александр] Сырский, у которого есть определенное соперничество с [главой военной разведки генералом Кириллом] Будановым, хотел получить свой момент славы, если операция будет успешной", — рассказал источник.

Напомним, в ISW сообщили, что ВСУ продвинулись в районе Суджи, продолжая атаковать вблизи Коренево, Комаровки и других населенных пунктов.

Однако журналисты Times писали, что ВСУ в Курской области не хватает боеприпасов.