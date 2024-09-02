ВС РФ продвинулись на трех направлениях: детали от DeepState и Генштаба (карта)

На одном лишь Покровском направлении в течение суток враг совершил более 60 атак. В этих боях Россия потеряла 212 бойцов, но достигла определенного успеха.

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ВС РФ оккупировали новый населенный пункт на Покровском направлении. Об этом 2 сентября сообщили аналитики DeepState.

Враг захватил под контроль село Долиновка в Донецкой области. Кроме того, российские оккупанты продвинулись вблизи города Макеевка на Лиманском направлении и города Торецк на одноименном направлении.

Фото: Deep State Фото: Deep State Фото: Deep State

ВСУ, в свою очередь, закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки в Курской области РФ.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Что говорят в ВСУ?

В вечернем отчете Генерального штаба ВСУ от 1 сентября указано, что ситуация на Торецком направлении "напряженная". ВС РФ провели 16 атак в районе Торецка и Нелиповки, шли бои.

Также в командовании информировали о боях вблизи Макеевки. В целом враг атаковал на Лиманском направлении 17 раз — в районе Макеевки, Грековки, Новосадового, Невского и Торского. 16 атак были отбиты, бой вблизи Макеевки продолжался.

В Генштабе заявляли, что на Покровском направлении продолжаются интенсивные бои. Только за сутки военные зафиксировали 62 боестолкновения.

Захватчики давили вблизи Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки. ВСУ отбили 58 атак, еще четыре — продолжались.

"Горячее всего сегодня в районе Новогродовки, где за сегодня состоялось 27 боевых столкновений", — подчеркивало командование.

По предварительным данным, ВС РФ потеряли на Покровском направлении:

212 бойцов убитыми и ранеными;

три боевых бронированных машины;

автомобиль.

Также были повреждены пять вражеских артиллерийских систем и два автомобиля.

Напомним, ночью на 2 сентября ВС РФ осуществили комбинированный обстрел Украины. Взрывы гремели в Киеве и Харькове, пострадали три человека.

В The Wall Street Journal информировали, что прорыв ВСУ в Курской области РФ стал первым нападением неядерного государства на ядерное в мире.