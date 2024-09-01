"Втрата Покровська може мати серйозні наслідки": у 3 ОШБр назвали три сценарії наступу ЗС РФ

Росіяни можуть розвивати наступ у Донецькій області, або спробувати просунутися на південь. Командир 3 ОШБр Максим Жорін вважає, що є ще один напрямок ймовірного наступу окупантів.

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Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін заявив, що втрата Покровська може мати "надзвичайно серйозні наслідки" для України. У разі захоплення міста російська армія отримає кілька можливих напрямків для подальшого наступу. Про це майор ЗСУ написав у Telegram у неділю, 1 вересня.

Жорін зазначив три сценарії дій ворога:

Росіяни можуть розвивати наступ на Костянтинівку, Дружківку і Краматорськ у Донецькій області; Окупанти можуть спробувати просунутися на південь, щоб оточити українські війська; Наступ на Дніпропетровську область.

Водночас заступник командира 3-ї ОШБр вважає, що перші два напрямки для російських окупаційних військ є більш пріоритетними, ніж Дніпропетровщина. Проте, з його слів, захоплення Покровська відкриє росіянам можливість розпочати наступ і на цьому напрямку.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, за даними The Times, захоплення Покровська та висот Часового Яру дало б російським військам плацдарм для подальших наступальних дій для захоплення решти Донбасу та загрози Дніпропетровській області навесні 2025 року.

1 вересня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ захопили Парасковіївку, а також просунулися у Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці у Донецькій області.