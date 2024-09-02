ЗС РФ застигли під Покровськом: Сирський відзвітував Зеленському про бої на сході (відео)

В Курській області РФ події відбуваються відповідно до плану українського командування, заявив президент Володимир Зеленський. Водночас під Покровськом дійсно зменшилася кількість російських атак.

Related video

Генштаб ЗСУ має сподівання, що спецоперація в Курській області РФ вплине на бойові дії під Покровськом та Торецьком. Про певний позитивний ефект говорить зменшення кількості атак ворога, про яке відзвітувало українське командування. Про гальмування наступу російських військ на Донбасі президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом.

Зеленський відповів на питання журналіста, який цікавився зв'язком прориву в Курській області і загостренням боїв під Покровськом. Президент підтвердив, що найгостріша ситуація — на Покровському і Торецькому напрямках. На думку командування, дійсно були сподівання, що події на російській території примусять ЗС РФ зменшити кількість військ на Донбасі. Зі слів очільника держави, ворог все ж зменшив тиск і призупинився.

"Поки що ми бачимо, що там складно, тому що це завжди була їх головна ціль — тотальна окупація Донецької і Луганської областей. На Покровському напрямку, як би не було складно, ці дві доби просування немає, — це те, що мені доповів Главком", — заявив Зеленський.

На сьогодні Донбаський напрямок є в пріоритеті для Кремля і Генштаб ЗСУ стежить за ситуацією, зауважив президент. Курська операція "виконує свої завдання і йде за планом", впевнений він. Крім того, озвучена кількість російських військових, яких вдалось захопити в полон на Курщині — близько 600 осіб.

Бої на Донбасі - Зеленський про Покровський напрямок див. з 18:08

Бої на Донбасі — ситуація під Покровськом 2 вересня

Зазначимо, згідно зі звітом Генштабу ЗСУ станом на 16:00 2 вересня під Покровськом відбулось 29 атак ЗС РФ, під Торецьком — 10. У звіті за 1 вересня повідомили про 34 атаки на Покровському і про 10 — на Торецькому напрямках. Тоді як 31 вересня — відповідно 55 та 16 ворожих штурмів. Про втрату населених пунктів на Донбасі українське командування не згадувало. На онлайн-карті бойових дій проєкту DeepState лінія фронту на Донбасі майже не змінилась: останні просування росіян — біля села Українка у південній частині клину, який тягнеться у Покровськ.

Бої на Донбасі - ситуація на Покровському напрямку станом на 31 серпня Фото: DeepState Бої на Донбасі - ситуація на Покровському напрямку станом на 1 вересня Фото: DeepState

Аналітики інституту вивчення війни 1 вересня підтвердили, що російське командування могло перекинути деякі підрозділи з-під Покровська в Курську область. Вони визнали, що прорив ЗСУ на територію РФ вплинув на бої на Донбасі, але не надто сильно. Причина таких висновків — росіяни перевели частини, які стояли у резерві, а не ті, які безпосередньо беруть участь у боях.

Нагадуємо, 2 вересня аналітики Defence Express заявили, що наступ ЗС РФ на Покровськ може бути піком можливостей російської армії. Водночас 1 вересня майор Максим Жорін з 3-ї штурмової бригади описав три сценарії розвитку подій, у разі втрати цього населеного пункту на Донбасі.