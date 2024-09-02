Прорив у Курській області: 91% росіян стурбовані українськими операціями на території РФ, — дослідження

Згідно з дослідженням, 57% росіян не чекають нової хвилі мобілізації, а 60% не бачать у цьому необхідності в найближчі місяці. Крім того, близько 78% респондентів підтримують дії російської армії в Україні — цей показник зріс із 75% у липні 2024-го.

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Нещодавнє внутрішньоросійське опитування показало, що вторгнення України в Курську область не знизило рівень підтримки війни проти України серед росіян, і що цей рівень залишається високим з 2022 року. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 1 вересня.

Незалежна організація "Левада центр" 30 серпня опублікувала підсумки опитування, яке проводили протягом місяця. З'ясувалося, що приблизно 78% респондентів підтримують російські військові операції в Україні — цей показник зріс із 75% у липні 2024-го і з 77% у червні цього ж року.

За даними дослідження, найнижчим рівень підтримки війни в Україні був у лютому 2022 року — 68%. А з березня 2022-го — не опускався нижче 70%.

91% росіян занепокоєний українськими операціями на території РФ, 57% не чекають нової хвилі мобілізації, 60% не бачать у цьому необхідності найближчими місяцями — обидва показники знизилися з 65% і 69% відповідно.

Дані дослідження свідчать про те, що завдяки рішенням Кремля не створювати умови, за яких суспільство б жило повністю у воєнний час, та інформаційним зусиллям, спрямованим на те, щоб війна сприймалася як норма, росіяни не відчувають втоми від війни.

Українська операція в Курській області не вплинула на умонастрої російських громадян.

"Та обставина, що російське суспільство загалом не відчуває втоми від війни, надає Кремлю певну гнучкість у виборі стратегій ведення затяжної війни проти України", — підсумовують дослідники.

Нагадаємо, що російські війська просунулися на трьох напрямках: у DeepState і Генштабі повідомили подробиці.

Також повідомлялося, що в ДСНС показали кадри наслідків російського удару по Києву — пожежі в трьох районах.