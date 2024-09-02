Прорыв в Курской области: 91% россиян обеспокоен украинскими операциями на территории РФ, — исследование

Согласно исследованию, 57% россиян не ждут новой волны мобилизации, а 60% не видят в этом необходимости в ближайшие месяцы. Кроме того, около 78% респондентов поддерживают действия российской армии в Украине — этот показатель вырос с 75% в июле 2024-го.

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Недавний внутрироссийский опрос показал, что вторжение Украины в Курскую область не снизило уровень поддержки войны против Украины среди россиян, и что этот уровень остается высоким с 2022 года. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 1 сентября.

Независимая организация "Левада центр" 30 августа опубликовала итоги опроса, проводившегося в течение месяца. Выяснилось, что около 78% респондентов поддерживают российскую военную операцию в Украине — этот показатель вырос с 75% в июле 2024-го и с 77% в июне этого же года.

По данным исследования, самым низким уровень поддержки войны в Украине был в феврале 2022 года — 68%. А с марта 2022-го — не опускался ниже 70%.

91% россиян обеспокоен украинскими операциями на территории РФ, 57% не ждут новой волны мобилизации, 60% не видят в этом необходимости в ближайшие месяцы — оба показателя снизились с 65% и 69% соответственно.

Данные исследования свидетельствуют о том, что за счет решений Кремля не создавать условия, при которых общество бы жило полностью в военное время и информационных усилий, направленных на то, чтобы война воспринималась как норма, россияне не чувствуют усталости от войны.

Украинская операция в Курской области не повлияла на умонастроения российских граждан.

"То обстоятельство, что российское общество в целом не ощущает усталости от войны, предоставляет Кремлю определенную гибкость в выборе стратегий ведения затяжной войны против Украины", — заключают исследователи.

Напомним, что российские войска продвинулись на трех направлениях: в DeepState и Генштабе сообщили подробности.

Также сообщалось, что в ГСЧС показали кадры последствия российского удара по Киеву — пожары в трех районах.