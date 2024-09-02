Наступ на Покровськ може бути кульмінацією всієї операції Росії, — Defense Express

Директор інформаційно-консалтингової компанії Сергій Згурець не виключає, що противник міг зробити ставку на те, щоб перенести удар на південь у зону міста Селидове. Однак і на цьому напрямку росіяни не мають суттєвого просування.

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Просування до міста Покровськ на Донеччині може бути кульмінацією операції РФ, яка триває від жовтня 2022 року. Про це в коментарі "Еспресо" сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

На його думку, зараз пікові можливості ЗС РФ на поточному етапі, де третина бойових зіткнень припадає на Покровський напрямок

"Покровський напрямок залишається найбільш складним. Щодо динаміки бойових дій, то зараз зіткнень 180-200 на добу, таких показників давно не було. Здається, зараз пікові можливості російської армії на поточному етапі, де третина бойових зіткнень припадає на Покровський напрямок", — сказав експерт.

Він додав, що зараз всі військові оглядачі сходяться у думці, що росіяни хочуть просуватися на Покровськ, трасу Новогродівка — Гродівка, але там за останні дні просування є мінімальними, що значить, що на цей напрямок перекинули додаткові підрозділи ЗСУ.

В цей же час противник зробив ставку на те, щоб перенести удар на південь у зону міста Селидове, але і там він не має суттєвого просування. Утримання цього міста є вкрай важливим для ЗСУ.

"Коли ми говоримо про ділянку Карлівка – Невельське і далі, там ворог намагається створити передумови для оточення низки наших підрозділів. У зоні Карлівки українські підрозділи відійшли. Зараз противник намагається просуватися з півночі на південь вздовж річки Вовча, де динаміка теж достатньо висока. Але у будь-якому разі навіть при всіх оптимістичних показниках для РФ, навіть якщо всі зорі зійдуться на боці росіян, то просування до Покровська — ще місяць-два, що може бути кульмінацією всієї операції Росії, починаючи з жовтня 2022 року, коли почався штурм Авдіївки", — резюмував Сергій Згурець.

Нагадаємо, що 2 вересня в DeepState повідомляли, що ЗС РФ взяли під контроль село Долинівка у Донецькій області. Окрім того, російські окупанти просунулись поблизу міста Макіївка на Лиманському напрямку та міста Торецьк на однойменному напрямку.