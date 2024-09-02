Наступление на Покровск может быть кульминацией всей операции России, — Defense Express

Директор информационно-консалтинговой компании Сергей Згурец не исключает, что противник мог сделать ставку на то, чтобы перенести удар на юг в зону города Селидово. Однако и на этом направлении россияне не имеют существенного продвижения.

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Продвижение в город Покровск Донецкой области может быть кульминацией операции РФ, которая длится с октября 2022 года. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его мнению, сейчас пиковые возможности ВС РФ на текущем этапе, где треть боевых столкновений приходится на Покровское направление

"Покровское направление остается наиболее сложным. Относительно динамики боевых действий, то сейчас столкновений 180-200 в сутки, таких показателей давно не было. Кажется, сейчас пиковые возможности российской армии на текущем этапе, где треть боевых столкновений приходится на Покровское направление", — сказал эксперт.

Он добавил, что сейчас все военные обозреватели сходятся во мнении, что россияне хотят продвигаться на Покровск, трассу Новогродовка — Гродовка, но там за последние дни продвижения являются минимальными, что значит, что на это направление перебросили дополнительные подразделения ВСУ.

В это же время противник сделал ставку на то, чтобы перенести удар на юг в зону города Селидово, но и там он не имеет существенного продвижения. Удержание этого города является крайне важным для ВСУ.

"Когда мы говорим об участке Карловка — Невельское и дальше, там враг пытается создать предпосылки для окружения ряда наших подразделений. В зоне Карловки украинские подразделения отошли. Сейчас противник пытается продвигаться с севера на юг вдоль реки Волчья, где динамика тоже достаточно высокая. Но в любом случае даже при всех оптимистических показателях для РФ, даже если все звезды сойдутся на стороне россиян, то продвижение к Покровску — еще месяц-два, что может быть кульминацией всей операции России, начиная с октября 2022 года, когда начался штурм Авдеевки", — резюмировал Сергей Згурец.

Напомним, что 2 сентября в DeepState сообщали, что ВС РФ взяли под контроль село Долиновка в Донецкой области. Кроме того, российские оккупанты продвинулись вблизи города Макеевка на Лиманском направлении и города Торецк на одноименном направлении.