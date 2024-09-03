Враг продвинулся на Торецком и Времовском направлениях, — DeepState (карты)

Российские оккупанты двигались в двух населенных пунктах. В Генштабе ВСУ информировали, что на каждом из этих направлений произошло примерно два десятка атак.

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ВС РФ достигли продвижений на передовой. Об этом 3 сентября сообщили аналитики DeepState.

Российские оккупанты имели успех в поселке Нью-Йорк на Торецком направлении и селе Пречистовка на Времовском направлении.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Также аналитики отметили, что уточняют линию соприкосновения в районе села Лиман Первый на Купянском направлении и села Водяное на Кураховском направлении. Вблизи села Галициновка на Кураховском направлении относительно стабилизировалась ситуация.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Что говорят в ВСУ?

В вечернем отчете Генерального штаба ВСУ за 2 сентября указанные населенные пункты кроме Водяного и Пречистовки не упоминались.

Однако в командовании передавали, что на Торецком направлении в течение суток произошло 17 боестолкновений. Враг проводил штурмы в районе Торецка, Щербиновки, Романовки и Нелиповки. Четыре атаки еще продолжались.

На Времовском направлении зафиксировали 20 атак — вблизи Водяного, Угледара, Константиновки и Пречистовки. Два боестолкновения продолжались.

На Купянском направлении оккупанты наступали в районе Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового. Четыре боя из 19 еще продолжались.

На Кураховском направлении ВС РФ атаковали 25 раз. Бои шли вблизи Украинска, Георгиевки и Константиновки. Шесть атак продолжались.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас самая горячая ситуация — на Покровском и Торецком направлениях. Командование ему отчитывалось, что после прорыва в Курской области РФ вражеское давление на фронте несколько уменьшилось.

Ночью на 3 сентября беспилотники атаковали военный аэродром в Твери. Этот российский город расположен в более чем 800 километрах от границы.