Нові "правила гри": операції у Курській і Харківській областях об'єднує тактика ЗСУ (відео)

У 3 ОШБр підтвердили, що у ворога спостерігають проблеми з певними ресурсами. Речник бригади Олександр Бородін припустив, що російський ВПК "не завжди справляється", і це змушує окупантів до економії.

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Наступ ЗСУ у Харківській області має важливу мету окрім деокупації території. Про це в ефірі телемарафону 10 вересня розповів речник 3 ОШБр Олександр Бородін.

З його слів, головна стратегічна мета наступу — звільнення територій, однак на тактичному рівні це — знищення ворожих сил та засобів, а також його сковування на конкретній ділянці. Військовий підкреслив, що до цього ЗСУ приходять, зокрема, й у межах Курської операції.

"Нам вдалося відтягнути на себе дуже сильну увагу шляхом наших успіхів у просуванні. Тобто ми можемо нав'язувати правила своєї гри", — пояснив Бородін.

Він зазначив, що здебільшого ЗСУ стоять в обороні. Однак коли видається можливість просуватись, захисники наступають.

Речник 3 ОШБр підтвердив, що у ворога є проблеми з деякими ресурсами. Однак він наголосив, що тут важливо розділяти.

"У використанні танків, броньованої техніки вони максимально обережні. З іншого боку, якщо ми говоримо про такі ресурси, як особовий склад, кількість дронів, операторів, інженерних груп, артилерійських засобів і КАБів — тут проблем немає", — розповів військовий.

ЗС РФ докладають максимальних зусиль, щоб економити свою бронетехніку. Бородін припустив, що російський ВПК "не завжди справляється".

"Дійсно ураження бронетехніки після того, як FVP-дрони почали панувати в повітрі на тактичному рівні, значно погіршилося. Але треба розуміти, що і в них велика кількість FVP. Тому вони її використовують дуже обережно. І навіть якщо використовують обережно, все одно, як ми бачимо, знищується досить непогано", — повідомив він.

Речник бригади додав, що окупанти в основному працюють особовим складом — штурмовими малими групами, підкріплюючи ці зусилля артилерією, FVP-дронами та деінде КАБами.

Коментар Олександра Бородіна (про наступ ЗСУ і брак ресурсів у ворога — з 3:51)

Нагадаємо, у DeepState повідомили, що 5 вересня ЗСУ звільнили понад 5 квадратних кілометрів територій. Зокрема, захисники просунулись у Липцях.

9 вересня в оперативно-тактичному угрупованні "Харків" інформували, що штурмовики ЗС РФ зірвали плани командування. Окрім того, ворог підвозив бійців на багі й легкових машинах, але ці переміщення зупинив удар Сил оборони.