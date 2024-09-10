Шойгу исключил мирные переговоры с Украиной до вытеснения ВСУ из Курской области

По словам бывшего министра обороны РФ, ВСУ якобы намеревались захватить Курскую атомную станцию, чтобы "осуществить ядерный террор".

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Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу исключил переговоры с Киевом до вытеснения Вооруженных сил Украины с территории Курской области. Соответствующее заявление бывшего министра обороны РФ прозвучало в интервью телеканалу "Россия 24".

"До тех пор, пока мы их (ВСУ — ред.) не выбросим с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем", — сказал он.

По словам Шойгу, ВСУ во время наступления на Курскую область якобы ставили целью захватить атомную станцию в Курчатове. В связи с этим он добавил, что Россия "с террористами переговоров не вела, не ведет и не будет вести".

"Стремление осуществить ядерный террор в отношении Курской атомной станции — это не что иное, как такой верхний уровень терроризма, я бы сказал. То есть желание и стремление было двигаться туда и взять Курскую атомную станцию. Это, к счастью, не удалось", — отметил Шойгу.

Напомним, 29 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "авантюра" Киева в Курской области сделала разговоры о переговорах неактуальными.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина пыталась своей операцией в Курской области заставить Россию понервничать и остановить наступление на ключевых направлениях, прежде всего на Донбассе.

6 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Киев был вынужден начать Курскую операцию, чтобы избежать расширения фронта. Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" он призвал союзников сделать так, "чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал три причины, почему сейчас переговоры Украины с Россией не имеют смысла и не приведут к справедливому миру.