Шойгу исключил мирные переговоры с Украиной до вытеснения ВСУ из Курской области
По словам бывшего министра обороны РФ, ВСУ якобы намеревались захватить Курскую атомную станцию, чтобы "осуществить ядерный террор".
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу исключил переговоры с Киевом до вытеснения Вооруженных сил Украины с территории Курской области. Соответствующее заявление бывшего министра обороны РФ прозвучало в интервью телеканалу "Россия 24".
"До тех пор, пока мы их (ВСУ — ред.) не выбросим с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем", — сказал он.
По словам Шойгу, ВСУ во время наступления на Курскую область якобы ставили целью захватить атомную станцию в Курчатове. В связи с этим он добавил, что Россия "с террористами переговоров не вела, не ведет и не будет вести".
"Стремление осуществить ядерный террор в отношении Курской атомной станции — это не что иное, как такой верхний уровень терроризма, я бы сказал. То есть желание и стремление было двигаться туда и взять Курскую атомную станцию. Это, к счастью, не удалось", — отметил Шойгу.
Напомним, 29 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "авантюра" Киева в Курской области сделала разговоры о переговорах неактуальными.
5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина пыталась своей операцией в Курской области заставить Россию понервничать и остановить наступление на ключевых направлениях, прежде всего на Донбассе.
6 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Киев был вынужден начать Курскую операцию, чтобы избежать расширения фронта. Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" он призвал союзников сделать так, "чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия".
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал три причины, почему сейчас переговоры Украины с Россией не имеют смысла и не приведут к справедливому миру.