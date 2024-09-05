"Священный долг": Путин назвал первоочередную цель ВС РФ в Украине

По словам российского президента, ВСУ якобы пытались своей операцией в Курской области заставить Москву понервничать и начать перебрасывать подразделения с других направлений фронта. Также Кремль вновь обвинил Киев и Запад в срыве переговоров.

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Так называемое "освобождение" Донбасса — первоочередная задача ВС РФ по состоянию на сегодня. Такое мнение озвучил российский президент Владимир Путин, передает "РИА Новости".

Уже практически месяц украинские защитники проводят операцию в Курской области, что создало для противника определенные трудности. В Кремле убеждены, что Киев организовал это наступление для того, чтобы россияне перебросили свои подразделений войск с других направлений фронта. При этом Москва якобы намерена сделать все для того, чтобы вернуть полный контроль над пограничным регионом.

"Я уже об этом говорил, цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях. Прежде всего на Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью", — заявил Владимир Путин.

Отдельно российский президент высказался по поводу действий ВС РФ вокруг Курской области, которые якобы смогли стабилизировать ситуацию и "выдавливают" ВСУ из региона. Никаких подтверждений этому предоставлено не было.

"Прежде всего мы должны думать о людях (Курской области. — Ред.), которые безусловно проходят через серьезные испытания и страдают от этих террористических актов. Священный долг ВС РФ сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан", — продолжил Владимир Путин.

Третья тема, которую поднял российский президент, касалась мирных переговоров. По его словам, Москва якобы никогда не отказывалась от желания решить конфликт при помощи дипломатии, но не готова идти на определенные требования. Это должна быть база согласованных в Стамбуле параметров, говорил глава Кремля. Однако в очередной раз была обвинена британская сторона, которая якобы сорвала проведение переговоров.

"Мы говорили об этом много раз. Мы практически все параметры мирного соглашения с представителями правительства в Киеве достигли, обо всем договорились…", — подытожил Владимир Путин.

Напомним, 28 августа сообщалось, что для РФ прорыв ВСУ в Курской области имеет меньшее значение, чем продвижение на Донбассе. России до сих пор не удалось выбить ВСУ на границу с Украиной из-за недостаточного количества войск и приоритетов, говорят западные эксперты.

29 августа сообщалось, что в Офисе президента назвали, кто стоит на пути переговоров Украины с РФ. По словам Михаила Подоляка, есть три основательные причины, почему дипломатия с Владимиром Путиным на данном этапе — пустой звук. Среди них — невозможность справедливых репараций. По его словам, для этого необходим определенный международный механизм.