Не хотят уходить из Крыма и Донбасса: как в РФ видят окончание войны с Украиной, — СМИ

В материале издания FP говорится, что успех Украины в Курской области РФ не изменил основных российских расчетов и взглядов на прекращение войны. Как минимум потому, что ВС РФ продолжают наступление на Донбассе.

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Дискуссии о том, как должна закончиться война в Украине, ведутся не только в самой Украине и на Западе, но и в России. Об этом пишет издание Foreign policy.

Директор программы по Евразии в Институте ответственного государственного управления Куинси Анатоль Ливен поговорил с российскими чиновниками и бывшими дипломатами, членами политических центров, а также с учеными и бизнесменами, чтобы выяснить, как они видят окончание войны в Украине.

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В материале говорится, что немногие из них выступают за войну до победного конца против Украины, включая оккупацию новых регионов, а также создание марионеточного правительства в Киеве. Большинство из них хотят прекращения огня на теперешней линии соприкосновения. Они уверены, что Украина якобы никогда не сможет вернуть себе оккупированные РФ территории.

Сообщается, что успех Украины в Курской области РФ не изменил основных российских расчетов и взглядов на прекращение войны. Как минимум потому, что ВС РФ продолжают наступление на Донбассе.

Как заявил один из российских экспертов по безопасности, прорыв в Курской области может помочь Украине в конечном итоге получить более выгодные условия на переговорах, однако "это не похоже на настоящую победу".

"Рано или поздно им придется уйти из Курской области, но мы никогда не уйдем из Крыма и Донбасса", — заявил он.

Кроме того, собеседники Ливена считают, что любые районы сельской местности в Харьковской области, которые могут быть захвачены, следует рассматривать не как "призы", а как предметы торга в будущих переговорах. Они убеждены, что создание армии для "полной победы" потребует новой масштабной мобилизации, что приведет к сопротивлению среди россиян.

При этом, как сообщается, идея нападения на НАТО также была отвергнута собеседниками с насмешкой, ведь это слишком опасно. Постоянные же угрозы – это способ не дать Альянсу вмешаться в войну на стороне Украины напрямую.

Демилитаризация и нейтральный статус

В статье говорится, что российские элиты не хотят выводить войска из аннексированных территорий, которые внесены в Конституцию РФ. Однако другие оккупированные регионы они готовы обменять на некую "демилитаризацию". Это якобы поможет "гарантировать" прекращение огня, а также даст президенту РФ Владимиру Путин повод утверждать, что безопасность у российских границ обеспечена.

Кроме того, как сообщается, российские элиты считают нейтралитет Украине необходимым. Также Москва и дальше планирует стремиться к "дружественному" правительству в Киеве.

Ливен отметил, что в конечном итоге позиция РФ на переговорах будет определяться главой Кремля Владимиром Путиным. А о чем он думает – никто точно не знает.

Ранее военный эксперт Владимир Фесенко назвал два условия для проведения мирных переговоров с РФ. Он отметил, что следует дождаться выборов президента США и стабилизации военной ситуации. Вместе с тем у президента Украины Владимира Зеленского другое видение на переговоры с РФ.