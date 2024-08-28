Две цели диктатора. Что означают новые заявления Путина о войне и будущем РФ

Владимир Путин во время специального совещания с российскими чиновниками заявил, что успех российской армии в войне против Украины является главным условием дальнейшего развития РФ. Значит ли это, что в Кремле продолжению боевых действий не видят никакой альтернативы, выяснял Фокус.

Related video

По словам Путина, на "успешное завершение специальной военной операции", в том числе "укрепление экономической базы" для нужд армии, должна быть нацелена экономическая политика правительства России в течение ближайших шести лет.

На этом фоне синхронно прозвучало заявление путинского спикера Пескова, который отметил следующее: "Вы знаете, тема переговоров сейчас, она изрядно потеряла свою актуальность".

Собственно, так Песков ответил на вопрос о возможных переговорах между Киевом и Москвой, о которых на днях сообщала газета The Washington Post. По данным издания, как раз в двадцатых числах августа Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению "исторического соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон".

Между тем в понедельник, 26 августа Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине и подавляющее количество целей составили именно объекты энергетики.

Эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены, что, включая пластинку о безальтернативности войны, а значит — невозможности переговоров как таковых, Кремль преследует одновременно несколько целей.

Почему Путин привязал будущее России к своим преступлениям

В частности, политолог Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Привязка Путиным "СВО" к экономическому благополучию Российской Федерации — это, с одной стороны констатация того, что экономические санкции против РФ все же действуют и Кремль очень большую ставку делает на то, что у него найдутся методы для дальнейшего ограничения этих санкций различными путями. С другой же стороны, путинские слова свидетельствуют о том, что заявленные в начале цели так называемой специальной военной операции, такие как демилитаризация, денацификация и прочий шлак, не имеют под собой никакой основы. То есть, Путин своими преступлениями против украинского народа фактически подвязал будущее России".

Акцентировав на том, что последние заявления Путина в очередной раз подчеркивают тот факт, что война носит экзистенциальный характер, эксперт добавил: "Война с Украиной на самом деле была нужна Путину для удержания президентской власти непосредственно внутри РФ. Поэтому, Путин, говоря, что успех "СВО" равен успеху России будущего фактически показал, что все его "денацификационные" заявления являются абсолютно бессмысленными и это должно стать четким и недвусмысленным сигналом для наших союзников с тем, чтобы они в конце концов прекратили со страхом смотреть на Кремль, не жалея красок для рисования красных линий".

Политолог убежден, что последние заявления Путина должны отрезвить союзников и, во-первых, побудить снять свои табу на применение их ракет на российской территории, во-вторых закрывать глаза на запуск РФ ракет с западными запчастями по Украине.

"Хватит уже союзникам занимать позорную позицию страуса, когда, например, на 25 километров их территории заходит российский "Шахед", а они говорят, что не смогли его сбить якобы из-за плохой погоды. Союзники должны прекращать эти игры и, называя вещи своими именами, ставить четкие диагнозы и назначать эффективное лечение. Украина сегодня абсолютно уместно призывает партнеров снять ограничения по применению дальнобойного вооружения западного производства по территории РФ. Плюс — нужно активизировать тему применения западных систем ПВО на территории стран НАТО для защиты приграничья, потому что чем дальше, тем Путин все более наглеет, что четко показала ракетно-дроновая атака 26 августа", — отмечает Игорь Чаленко.

Путин, констатирует политолог, цинично демонстрирует, что для сохранения власти способен привязать войну в Украине к дальнейшей судьбе РФ, а затем он и в дальнейшем будет совершать преступления против человечности.

В сложившихся условиях наиболее эффективным вариантом эксперт видит паритет возможностей для Украины, поскольку РФ понимает исключительно язык силы.

"Чем больше Россия теряет или во время военных действий в Украине непосредственно, или при внедрении украинских спецопераций в тылу, тем больше она пытается идти на контакт. А это свидетельствует о том, что паритет возможностей необходимо обеспечивать всеми силами — как западной поддержкой, так и развитием отечественного ВПК. Это — единственный шанс, который сейчас существует для достижения скорейшего мира", — заключает Игорь Чаленко.

Как Путин пытается достичь цели в войне

В свою очередь политолог Игорь Рейтерович в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Фактически с самого начала полномасштабного вторжения Украина систематически заявляет о том, что Путин является недоговороспособным и будет пытаться всячески затянуть "СВО", а затем, как говорят в РФ — не мытьем, так катанием достичь результатов, на которые надеется. Понятно, что эти результаты уже очень сильно модернизированы по сравнению с 2022 годом, но, тем не менее, они хотят тем или иным образом их воплотить. Но следует учитывать очень важный момент: все эти болезненные заявления, которые озвучивает Путин и представители его режима — это своеобразный элемент давления на западные страны и одновременно элемент торга".

По мнению эксперта, Путин постоянно пытается максимально поднять планку, а затем, несколько снизив ее, подать это так, будто Москва пошла на определенные уступки.

"Кремль постоянно так действует — сначала выдвигает какой-то ультиматум с откровенно неадекватными "хотелками" и в результате может достичь определенного их удовлетворения. Хорошим примером здесь может послужить зерновая сделка. Россияне сначала выдвигали одни требования, а потом их опустили и соглашение в конце концов было реализовано в практической плоскости. Да, потом РФ вышла из этого соглашения, но некоторое время оно действовало и на тот момент для нас это была очень и очень важная история. Сейчас же Путин пытается действовать аналогично. В частности, заявляя о том, что успех российской армии в войне против Украины является главным условием дальнейшего развития Российской Федерации, он с одной стороны пытается мобилизовать внутренний электорат, а с другой — передает определенный сигнал, что договариваться со мной можно, но на той базе, которая является для меня принципиально важной", — отмечает Игорь Рейтерович.

Путину, считает эксперт, несмотря на то, что "успех" его "СВО" уже вернулся бумерангом в Курскую область, чрезвычайно важно постоянно демонстрировать уверенность. Именно эту уверенность и пытается демонстрировать Путин, заявляя, что РФ доведет начатое до "успешного завершения".

Между тем, с имеющимся пропагандистским аппаратом Кремля, по мнению Игоря Рейтеровича, "успешность" может быть подана россиянам в любом формате и под любым соусом.

"Если россиянам завтра по Оруэллу скажут, что целью "СВО" был недопуск иностранных войск на, как они говорят, историческую территорию РФ и к тому моменту ВСУ выйдут из Курской области, то это будет для них большая победа и достаточный результат. То есть, с толкованием "успешности" у Путина проблем нет. Он может результаты или последствия войны подать как угодно и у него на сегодня достаточно ресурса, чтобы убедить в этом россиян", — констатирует политолог.

По его мнению, лишь очень небольшое количество жителей РФ будет задавать вопросы вроде, а зачем Кремль своей политикой убил экономику, а главное — сотни тысяч своих граждан.

Что же касается понимания ситуации со стороны союзников Украины, то, по мнению Игоря Рейтеровича, у значительной части из них оно есть, но ключевая проблема заключается в том, что к их числу пока нельзя отнести Соединенные Штаты, политика которых продолжает оставаться чрезмерно осторожной по отношению к России. Вполне возможно, предполагает эксперт, ситуация хотя бы частично изменится еще до выборов президента США 5 ноября, поскольку Байден, пользуясь тем, что руки у него уже полностью развязаны, может принять какие-то неординарные решения с тем, чтобы придать дополнительный импульс кампании Камалы Харрис. В любом случае, убежден политолог, Вашингтон также рано или поздно придет к осознанию того, что Путин — это абсолютно недоговороспособный человек, которого заставить к переговорам можно исключительно силовым способом.