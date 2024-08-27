Последняя попытка: Украина предоставит США список целей в России для поражения дальнобойным оружием, — СМИ

По данным источников Politico, Андрей Ермак и Рустем Умеров на этой неделе поедут в Вашингтон. Киев определил несколько важных целей, которые он может атаковать с помощью американских ракет.

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Украинские чиновники готовятся представить перечень целей для ударов на территории России высокопоставленным чиновникам США. Этот список является последней попыткой Украины убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского дальнобойного оружия. Об этом пишет Politico.

Ранее Украина уже предоставляла США потенциальные цели в России, но этот список является более конкретизированным.

Министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на этой неделе прибудут в Вашингтон, чтобы обсудить этот список с администрацией США. Об этом сообщили изданию три человека, знакомых с планами Киева.

В течение нескольких месяцев Соединенные Штаты заявляют, что снятие ограничений не изменит стратегическую ситуацию в войне, поскольку Россия переместила свои важнейшие объекты, в частности авиацию, подальше от границы и вне зоны досягаемости. Однако, по словам источников, Украина определила несколько важных целей, которые она может атаковать с помощью американских ракет.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что не должно быть ограничений на дальность действия украинского оружия, в то время, как Россия таких ограничений не имеет.

Представители Совета национальной безопасности и Пентагона отказались от комментариев, отметило Politico.

Украинские чиновники уже давно призывают администрацию Байдена снять ограничения на использование американского оружия, чтобы иметь возможность наносить удары на территории России и оттеснять российские силы от границы. Однако администрация Байдена до сих пор обеспокоена возможным обострением конфликта в случае снятия ограничений.

Во время брифинга в понедельник, 26 августа, представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что изменений в политике США относительно ограничений нет.

"В общем, это не новое желание президента Зеленского. Но, как я уже говорил много-много раз, мы продолжим разговоры с украинцами, но оставим их частными", — сказал он.

Некоторые украинские депутаты и чиновники считают, что администрация Байдена может рассмотреть возможность снятия ограничений в ближайшие дни. Источник в Демократической партии также сказал Politico, что США рассматривают запрос Киева. О Белый дом официально не заявлял об изменении своей политики.

Кроме того, Киев и Вашингтон ведут переговоры о личной встрече Байдена и Зеленского на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в следующем месяце, сообщил американский чиновник.

Напомним, 15 августа Politico писало, что США могут отправить Украине ракеты JASSM для истребителей F-16. Журналисты предположили, что позиция Джо Байдена могла измениться после успешной операции Сил обороны в Курской области.

По данным Института изучения войны, в пределах досягаемости дальнобойных ракет ATACMS находится не менее 250 военных и военизированных объектов на территории России.