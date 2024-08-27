Остання спроба: Україна надасть США список цілей у Росії для ураження далекобійною зброєю, — ЗМІ

За даними джерел Politico, Андрій Єрмак і Рустем Умєров цього тижня поїдуть до Вашингтона. Київ визначив кілька важливих цілей, які він може атакувати за допомогою американських ракет.

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Українські посадовці готуються представити перелік цілей для ударів на території Росії високопосадовцям США. Цей список є останньою спробою України переконати Вашингтон зняти обмеження на використання американської далекобійної зброї. Про це пише Politico.

Раніше Україна вже надавала США потенційні цілі в Росії, але цей список є більш конкретизованим.

Міністр оборони України Рустем Умєров та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак цього тижня прибудуть до Вашингтона, щоб обговорити цей список із адміністрацією США. Про це повідомили виданню троє осіб, знайомих із планами Києва.

Протягом кількох місяців Сполучені Штати заявляють, що зняття обмежень не змінить стратегічну ситуацію у війні, оскільки Росія перемістила свої найважливіші об'єкти, зокрема авіацію, подалі від кордону та поза зону досяжності. Проте, за словами джерел, Україна визначила кілька важливих цілей, які вона може атакувати за допомогою американських ракет.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що не повинно бути обмежень на дальність дії української зброї, в той час як Росія таких обмежень не має.

Представники Ради національної безпеки та Пентагону відмовилися від коментарів, зазначило Politico.

Українські посадовці вже давно закликають адміністрацію Байдена зняти обмеження на використання американської зброї, щоб мати можливість завдавати ударів на території Росії та відтісняти російські сили від кордону. Однак адміністрація Байдена досі стурбована можливим загостренням конфлікту у разі зняття обмежень.

Під час брифінгу у понеділок, 26 серпня, речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що змін у політиці США щодо обмежень немає.

"Загалом, це не нове бажання президента Зеленського. Але, як я вже говорив багато-багато разів, ми продовжимо розмови з українцями, але залишимо їх приватними", — сказав він.

Деякі українські депутати та чиновники вважають, що адміністрація Байдена може розглянути можливість зняття обмежень найближчими днями. Джерело у Демократичній партії також сказало Politico, що США розглядають запит Києва, проте Білий дім офіційно не заявляв про зміну своєї політики.

Крім того, Київ і Вашингтон ведуть переговори щодо особистої зустрічі Байдена та Зеленського на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного місяця, повідомив американський чиновник.

Нагадаємо, 15 серпня Politico писало, що США можуть відправити Україні ракети JASSM для винищувачів F-16. Журналісти припустили, що позиція Джо Байдена могла змінитися після успішної операції Сил оборони в Курській області.

За даними Інституту вивчення війни, у межах досяжності далекобійних ракет ATACMS перебуває щонайменше 250 військових і воєнізованих об'єктів на території Росії.