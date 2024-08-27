Зеленский назвал Путина "старым дедом" и прокомментировал его визит в Азербайджан (видео)

Президент Украины считает, что глава Кремля мог обсуждать в Баку и другие вопросы, кроме поставок российского газа в Азербайджан.

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Украина не планирует продлевать транзитный договор с Россией по поставкам газа после завершения его действия в конце 2024 года. Однако в случае соответствующего запроса со стороны европейских партнеров, Киев готов обсуждать возможность транзита газа других поставщиков через свою газотранспортную систему. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве на полях форума "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

"Договор с Россией никто продлевать не будет. На этом поставлена точка. Что касается транзита газа от других компаний, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, мы будем рассматривать их просьбы", — заявил глава государства.

Зеленский также отметил, что не владеет информацией о недавней встрече президентов Азербайджана и России.

"О чем говорил старый дед в Азербайджане, мне не известно. Не уверен, что о газе. Думаю, что есть другие вопросы", — сказал Зеленский.

Путин прилетал в Баку на переговоры с президентом Азербайджана Ильгамом Алиевым 19 августа.

Отметим, 24 августа в обращении по случаю Дня Независимости Украины президент Владимир Зеленский назвал российского президента "больным дедом с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой".

3 июля Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится сохранить свою роль транзитной страны и ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в Европейский Союз.