Зеленський назвав Путіна "старим дідом" і прокоментував його візит в Азербайджан (відео)

Президент України вважає, що очільник Кремля міг обговорювати в Баку й інші питання, окрім постачання російського газу в Азербайджан.

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Україна не планує продовжувати транзитний договір із Росією щодо постачання газу після завершення його дії наприкінці 2024 року. Однак у разі відповідного запиту з боку європейських партнерів, Київ готовий обговорювати можливість транзиту газу інших постачальників через свою газотранспортну систему. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Києві на полях форуму "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.

"Договір із Росією ніхто продовжувати не буде. На цьому поставлена крапка. Щодо транзиту газу від інших компаній, якщо буде продовжуватись запит деяких наших європейських колег, ми будемо розглядати їхнє прохання", — заявив глава держави.

Зеленський також зауважив, що не володіє інформацією щодо нещодавньої зустрічі президентів Азербайджану та Росії.

"Про що говорив старий дід в Азербайджані, мені не відомо. Не впевнений, що про газ. Думаю, що є інші питання", — сказав Зеленський.

Путін прилітав в Баку на переговори з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим 19 серпня.

Зазначимо, 24 серпня у зверненні з нагоди Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський назвав російського президента "хворим дідом із Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою".

3 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне зберегти свою роль транзитної країни і веде переговори щодо постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу.