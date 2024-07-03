"Одна з пропозицій": Україна обговорює транзит азербайджанського газу в Європу, — Зеленський

За словами президента, Київ не хоче продовжувати газовий контракт із Москвою. Україна прагне зберегти свою роль транзитної країни і допомогти західним сусідам забезпечити енергетичну безпеку.

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Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу. Про це заявив президент Володимир Зеленський, пише Bloomberg.

За словами глави держави, Україна прагне зберегти свою роль транзитної країни і допомогти західним сусідам забезпечити енергетичну безпеку.

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Зеленський також заявив, що угода про заміну російського газу азербайджанськими поставками — "одна з пропозицій", які зараз обговорюються.

"Зараз розглядаються альтернативні кроки, як ми можемо використовувати трубопровід з іншим постачальником газу, іншою країною. Переговори ведуться", — сказав Зеленський.

За його словами, Україна не хоче продовжувати газовий контракт із Росією.

"Ми не хочемо, щоб вони заробляли тут гроші", — сказав він.

У матеріалі йдеться про те, що чинну угоду між українською державною енергетичною компанією АТ "Нафтогаз" і російським ПАТ "Газпром" було підписано 2019 року.

Видання пише, що використання трубопроводів України допомогло б забезпечити необхідне фінансування для економіки, яка постраждала від війни, де доходи від транзиту становили близько 1 млрд доларів 2021 року.

Крім того, як повідомляється, існують побоювання, що невикористовувані трубопроводи можуть стати об'єктами військових атак або стати непридатними самі по собі. Їх відновлення обійдеться дуже дорого.

За словами журналістів, Україна колись була основним каналом поставок російського природного газу в Європу, задовольняючи близько чверті потреб ЄС. Транзит скоротився після того, як Росія запустила альтернативні маршрути і скоротила поставки. Щоправда, РФ, як і раніше, постачає близько 15 мільярдів кубометрів газу на рік через Україну, в основному в Словаччину та Австрію.

Водночас Азербайджан заявив, що хоче збільшити експорт газу в Європу, але поки не уклав достатньо довгострокових угод, щоб інвестувати в подальше виробництво.

Раніше "Українська правда" повідомляла, що Зеленський "втомився" від Дениса Шмигаля і може його звільнити з посади прем'єр-міністра. У Команді президента заявили, що президент хоче креативних рішень.