"Одно из предложений": Украина обсуждает транзит азербайджанского газа в Европу, — Зеленский

По словам президента, Киев не хочет продлевать газовый контракт с Москвой. Украина стремится сохранить свою роль транзитной страны и помочь западным соседям обеспечить энергетическую безопасность.

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Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в Европейский Союз. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет Bloomberg.

По словам главы государства, Украина стремится сохранить свою роль транзитной страны и помочь западным соседям обеспечить энергетическую безопасность.

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Зеленский также заявил, что соглашение о замене российского газа азербайджанскими поставками — "одно из предложений", которые сейчас обсуждаются.

"Сейчас рассматриваются альтернативные шаги, как мы можем использовать трубопровод с другим поставщиком газа, другой страной. Переговоры ведутся", — сказал Зеленский.

По его словам, Украина не хочет продлевать газовый контракт с Россией.

"Мы не хотим, чтобы они зарабатывали здесь деньги", — сказал он.

В материале говорится, что действующее соглашение между украинской государственной энергетической компанией АО "Нафтогаз" и российским ПАО "Газпром" было подписано в 2019 году.

Издание пишет, что использование трубопроводов Украины помогло бы обеспечить необходимое финансирование для экономики, пострадавшей от войны, где доходы от транзита составляли около 1 млрд долларов в 2021 году.

Кроме того, как сообщается, существуют опасения, что неиспользуемые трубопроводы могут стать объектами военных атак или прийти в негодность сами по себе. Их восстановление обойдется очень дорого.

По словам журналистов, Украина когда-то была основным каналом поставок российского природного газа в Европу, удовлетворяя около четверти потребностей ЕС. Транзит сократился после того, как Россия запустила альтернативные маршруты и сократила поставки. Правда, РФ по-прежнему поставляет около 15 миллиардов кубометров газа в год через Украину, в основном в Словакию и Австрию.

При этом Азербайджан заявил, что хочет увеличить экспорт газа в Европу, но пока не заключил достаточно долгосрочных сделок, чтобы инвестировать в дальнейшее производство.

Ранее "Украинская правда" сообщала, что Зеленский "устал" от Дениса Шмыгаля и может его уволить с поста премьер-министра. В Команде президента заявили, что президент хочет креативных решений.