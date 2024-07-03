Зеленський "втомився" від Шмигаля і може його звільнити: які кандидати на заміну, — ЗМІ

У команді Володимира Зеленського пояснили, що президент хоче креативних рішень. Джерела передали, що Дениса Шмигаля він "не особливо слухає вже навіть".

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Президент Володимир Зеленський, ймовірно, планує замінити прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Про це з посиланням на співрозмовників у команді Зеленського повідомили 3 липня в "Українській правді".

"Президент втомився від Шмигаля, це видно по ставленню на нарадах. Він його не особливо слухає вже навіть. Це якась вже навіть більше емоційна річ, аніж прорахунок", — розповіло одне з джерел.

Воно уточнило, що Зеленський прагне креативних рішень та пропозицій, а прем’єр не може повністю змінитись, хто і виріс за останні роки. Інший неназваний співрозмовник зазначив, що це вже "другий захід" на заміну Шмигаля за останні пару місяців.

Хто може замінити Шмигаля?

За даними джерел, в разі звільнення Шмигаля посаду прем’єр-міністра може обійняти Юлія Свириденко. Нині вона є першою віцепрем'єркою-міністеркою та міністеркою економіки України.

Також, як зазначили у ЗМІ, як кандидатуру на заміну Шмигалю розглядають Олексія Чернишова, але щодо цього є сумніви. Раніше Чернишов очолював Міністерство розвитку громад та територій України та Київську обласну держадміністрацію. Нині він є головою правління та СЕО "Нафтогазу".

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на джерела проінформували, що в Офісі президента не задоволені головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Зокрема, на Банковій мають зауваження щодо оборони у Харківській області.

3 липня нардепка і заступниця голови оборонного комітету ВР Мар’яна Безугла розкритикувала командувача Повітряних сил Миколу Олещука. Вона розповіла, наскільки Україна готова до постачання винищувачів F-16.