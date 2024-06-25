"Тисячі зустрічей": Зеленський привітав з початком перемовин щодо вступу України в ЄС (відео)

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що від сьогодні Україна та ЄС повинні будуть дійти згоди щодо кожного розділу майбутньої угоди про вступ української держави до Євросоюзу.

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З 25 червня 2024 року офіційно розпочався етап переговорів щодо вступу України до Європейського союзу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні офіційне, фактичне, реальне відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу… Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу. Питання тепер в технічній роботі України з Євросоюзом, в адаптації нашої системи до ЄС, і в політичній волі Європи", — сказав Зеленський.

Глава держави уточнив, що перша міжурядова конференція України та Євросоюзу вже відбулась.

"Сьогодні перемовини стартують. Між цими кроками – тисячі зустрічей і дзвінків. Умови, які Україна повністю виконала. Закони, які були ухвалені та запрацювали. А найголовніше – це рішучість наших людей, нашого народу. Рішучість, яка спрацювала, яка не підвела Україну та всю Європу і яка доводить, що всі українці разом, усі європейці разом здатні реалізовувати навіть найбільші мрії – здатні перемагати", — зазначив Зеленський.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що етап, який почався сьогодні, передбачає роботу над майбутніми частинами договору про вступ України до ЄС. Результатом цієї роботи має стати спільна згода ЄС та України по кожному розділу майбутньої угоди про вступ.

Крім того, голова Верховної ради України Руслан Стефанчук заявив, що Україна намагатиметься пройти цей етап швидше, ніж інші держави.

"Україна спробує зробити це швидше, ніж інші, але незмінно в інтересах нашої держави та усієї Європи. Ми ухвалювали, ухвалюємо і будемо ухвалювати закони, щоб Україна ніколи не відкололась від європейського дому", — наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, 25 червня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна та Європейський Союз починають процес перемовин про приєднання до європейської спільноти.

24 червня президент України Володимир Зеленський пояснив, яких змін вимагає від нового керівника УДО.