Неожиданная деталь: РФ "аномально" применила Ту-95 и Ту-22М3 во время удара 26 августа, — СМИ

По словам экспертов, Ту-95 были оснащены полным боевым комплектом ракет. Этот указ мог прийти напрямую из Кремля.

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Во время воздушной атаки 26 августа ВС РФ "аномально" применяли бомбардировщики Ту-95, которые запускали крылатые ракеты районов Волгоградской области и Каспийского моря. Об этом пишет Defense Express.

Так, согласно сообщению Командования Воздушных сил в Украину залетело 77 крылатых ракет Х-101. При этом во время сообщений об угрозах около 5 утра было объявлено, что зафиксирована активность 11 самолетов Ту-95МС.

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В материале говорится, что каждый из этих 11 самолетов нес по 7 крылатых ракет. Важно также учитывать, что часть ракет падает еще на территории РФ, а потому, возможно, они несли 8 ракет Х-101 каждый.

По словам экспертов, во внутренней барабанной пусковой установке Ту-95 возможно размещение до шести ракет типа Х-55/Х-555, но в нее Х-101 не влезают, поэтому для их запуска используют пилоны.

Также, как пишет издание, за очень длительное время фиксировалось то, что один Ту-95 обычно запускал 1-3 ракеты. Применение Ту-95 с полной загрузкой для РФ "аномально".

Эксперты предположили, что применение стратегических бомбардировщиков с минимальной боевой нагрузкой связано с попыткой уменьшить расход ресурса машины. Поэтому решение загрузить полный боекомплект вряд ли могло быть принято без дополнительных разрешений высших инстанций. Более того, такая команда могла быть "спущена" прямо из Кремля.

Применение Ту-22М3

Также издание отметило, что вторая "аномалия" связана с использованием Ту-22М3, которые запускали ракеты Х-22 из Воронежской области. Так, ВС ВСУ зафиксировали 6 самолетов Ту-22М3.

При этом, как сообщается, были запущены всего 3 ракеты Х-22, а сбили только одну. А один самолет Ту-22М3 может нести до трех ракет Х-22. Таким образом, общий залп мог составлять до 18 ракет. Обычно эти самолеты несут по 1-2 ракеты.

В материале говорится, что Ту-22М3 Россия использует редко. Дело в том, что множество этих самолетов были сбиты или упали сами. А поддержка их работоспособности – проблематична, ведь даже двигатели для них перестали изготавливать еще в 1996 году.

Эксперты предположили, что летчики РФ не могут осуществлять пуски Х-22 в полном объеме или через неисправности, или через активное противодействие ВСУ. Также может быть, что часть ракет 26 августа упала еще в Воронежской области РФ.

Напомним, что ВС РФ утром 26 августа устроили массированную ракетную и дроновую атаку по территории Украины. Взрывы в результате ракетных ударов зафиксировали в Харькове, Кривом Роге, Кропивницком, Днепре, Хмельницком, Винницкой и Полтавской областях.