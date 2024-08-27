Несподівана деталь: РФ "аномально" застосувала Ту-95 і Ту-22М3 під час удару 26 серпня, — ЗМІ

За словами експертів, Ту-95 були оснащені повним бойовим комплектом ракет. Цей указ міг прийти безпосередньо з Кремля.

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Під час повітряної атаки 26 серпня ЗС РФ "аномально" застосовували бомбардувальники Ту-95, які запускали крилаті ракети районів Волгоградської області та Каспійського моря. Про це пише Defense Express.

Так, згідно з повідомленням Командування Повітряних сил в Україну залетіло 77 крилатих ракет Х-101. При цьому під час повідомлень про погрози близько 5 ранку було оголошено, що зафіксовано активність 11 літаків Ту-95МС.

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У матеріалі йдеться, що кожен із цих 11 літаків ніс по 7 крилатих ракет. Важливо також враховувати, що частина ракет падає ще на території РФ, а тому, можливо, вони несли 8 ракет Х-101 кожен.

За словами експертів, у внутрішній барабанній пусковій установці Ту-95 можливе розміщення до шести ракет типу Х-55/Х-555, але в неї Х-101 не влазять, тому для їхнього запуску використовують пілони.

Також, як пише видання, за дуже тривалий час фіксувалося те, що один Ту-95 зазвичай запускав 1-3 ракети. Застосування Ту-95 із повним завантаженням для РФ "аномальне".

Експерти припустили, що застосування стратегічних бомбардувальників із мінімальним бойовим навантаженням пов'язане зі спробою зменшити витрату ресурсу машини. Тому рішення завантажити повний боєкомплект навряд чи могло бути прийнято без додаткових дозволів вищих інстанцій. Ба більше, така команда могла бути "спущена" прямо з Кремля.

Застосування Ту-22М3

Також видання зазначило, що друга "аномалія" пов'язана з використанням Ту-22М3, які запускали ракети Х-22 з Воронезької області. Так, ЗС ЗСУ зафіксували 6 літаків Ту-22М3.

При цьому, як повідомляється, було запущено всього 3 ракети Х-22, а збили тільки одну. А один літак Ту-22М3 може нести до трьох ракет Х-22. Таким чином, загальний залп міг становити до 18 ракет. Зазвичай ці літаки несуть по 1-2 ракети.

У матеріалі йдеться, що Ту-22М3 Росія використовує рідко. Річ у тім, що безліч цих літаків були збиті або впали самі. А підтримка їхньої працездатності — проблематична, адже навіть двигуни для них перестали виготовляти ще 1996 року.

Експерти припустили, що льотчики РФ не можуть здійснювати пуски Х-22 у повному обсязі або через несправності, або через активну протидію ЗСУ. Також може бути, що частина ракет 26 серпня впала ще у Воронезькій області РФ.

Нагадаємо, що ЗС РФ вранці 26 серпня влаштували масовану ракетну та дронову атаку по території України. Вибухи внаслідок ракетних ударів зафіксували в Харкові, Кривому Розі, Кропивницькому, Дніпрі, Хмельницькому, Вінницькій та Полтавській областях.