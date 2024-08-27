Черный день 26 августа: окончательные итоги массированного удара РФ по энергетике Украины

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Окончательные выводы по удару 26 августа 2024 года.

Да, здесь действительно подходит определение "самый массированный за все время войны".

Потому что с цифрами в 127 ракет и 109 БПЛА за сегодня в сравнение подходит разве что число в 160 ракет различных типов, которые Россия выпустила в течение суток 24 февраля 2022 года.

Но это заодно иллюстрирует, насколько вырос потенциал нашей противовоздушной обороны, особенно по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

Хотя, конечно, можно дискутировать, на какую долю здесь приходится поставка западной матчасти, в частности, тех же F-16, а на какую долю — воля и изобретательность наших воинов при защите неба.

Это мы-то сейчас можем себе позволить такую роскошь, как замерять эффективность сбивания от нашей ПВО едва ли не штангенциркулем.

Но ведь и не надо забывать одну простую вещь: идеология массированного воздушного удара как приема боевых действий прямо предполагает, что атаку вообще отбить не удается и все ракеты и бомбы достигают предназначенных целей.

Это был не просто самый массированный, но и, пожалуй, самый коварный удар рашистов.

Есть сообщения, что россияне сегодня активно использовали ракеты с кассетными боеголовками, чтобы максимально усложнить восстановительные работы.

Логика проста, как двери: энергетики не могут начать восстановление, пока саперы не уберут все суббоеприпасы, которых, например, в Х-101 может быть 60 штук.

Возможно, кто пропустил, но рашисты против нас используют уже четвертую итерацию ракет Х-101, которые подвешиваются под Ту-95МС:

первая — это базовый вариант Х-101 с моноблочной БЧ массой 450 кг, проходила под обозначением "Изделие 504";

вторая — модифицированная под обозначением "Изделие 504АП", отличается от "предшественника" наличием оптико-электронной станции для более точного наведения на цель и средств для противодействия ПЗРК;

третья — отличается увеличенной до 800 кг массой боевой нагрузки, по сути, там две боеголовки, сдвоенные как матрешка;

ну и четвертая — в этой "матрешке" одна из частей имеет кассетное снаряжение, откуда вываливаются аж 60 суббоеприпасов-"мячиков", опасных при любом контакте.

Ракеты Х-101, готовые к запуску Фото: Из открытых источников

Отдельное военно-техническое примечание. Воздушные Силы фиксируют, что было выпущено аж 77 ракет типа Х-101; если сопоставить с тем, что сообщалось об 11 Ту-95МС, то значит, здесь рашисты не пожалели вопрос ресурса бомбардировщиков и цепляли, по сути, максимальную нагрузку.

Третье, самое короткое — судя по сегодняшнему масштабу, россияне намерены на новую кампанию по уничтожению нашей энергосистемы.

Поэтому стоит быть морально готовым к тому, что эта кампания будет, и она будет особенно жестокой со стороны врага.

Вопрос только в том, какие интервалы здесь смогут выдерживать рашисты.

Ну и четвертое, методологическое — чтобы изготовить до 130 ракет новых типов для этого нового удара,

российский ВПК на самом деле должен был без перерыва, в режиме 24/7 работать минимум 1,5 месяца, а не 2 недели, как здесь у нас отдельные блогеры разглагольствовали.

Из этого можно редуцировать, что РФ начала готовиться к этому удару буквально после предыдущего, 8 июля, когда были "прилеты" по "Охматдету".

Соответственно, если кто искал относительно простые критерии для ориентирования в ситуации, то вот они:

если спикер отмечает системность усилий рашистов, то там есть о чем дискутировать;

но вот если спикер оперирует понятиями "Путин отомстил", или что-то семантически близкое — то там сразу надо посылать есть ягель, это в сторону Исландии. А можете и по более привычному адресу, то ваше право, братья и сестры украинцы.

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