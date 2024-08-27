Черный день 26 августа: окончательные итоги массированного удара РФ по энергетике Украины
Военный аналитик Иван Киричевский подводит итоги вчерашнего ракетного удара по энергетике Украины. Он убежден, что, к сожалению, готовиться надо к неприятному сценарию — судя по всему, Россия начинает новую кампанию по уничтожению украинской энергетики.
Окончательные выводы по удару 26 августа 2024 года.
Да, здесь действительно подходит определение "самый массированный за все время войны".
Потому что с цифрами в 127 ракет и 109 БПЛА за сегодня в сравнение подходит разве что число в 160 ракет различных типов, которые Россия выпустила в течение суток 24 февраля 2022 года.
Но это заодно иллюстрирует, насколько вырос потенциал нашей противовоздушной обороны, особенно по сравнению с началом полномасштабного вторжения.
Хотя, конечно, можно дискутировать, на какую долю здесь приходится поставка западной матчасти, в частности, тех же F-16, а на какую долю — воля и изобретательность наших воинов при защите неба.
Это мы-то сейчас можем себе позволить такую роскошь, как замерять эффективность сбивания от нашей ПВО едва ли не штангенциркулем.
Но ведь и не надо забывать одну простую вещь: идеология массированного воздушного удара как приема боевых действий прямо предполагает, что атаку вообще отбить не удается и все ракеты и бомбы достигают предназначенных целей.
Это был не просто самый массированный, но и, пожалуй, самый коварный удар рашистов.
Есть сообщения, что россияне сегодня активно использовали ракеты с кассетными боеголовками, чтобы максимально усложнить восстановительные работы.
Логика проста, как двери: энергетики не могут начать восстановление, пока саперы не уберут все суббоеприпасы, которых, например, в Х-101 может быть 60 штук.
Возможно, кто пропустил, но рашисты против нас используют уже четвертую итерацию ракет Х-101, которые подвешиваются под Ту-95МС:
- первая — это базовый вариант Х-101 с моноблочной БЧ массой 450 кг, проходила под обозначением "Изделие 504";
- вторая — модифицированная под обозначением "Изделие 504АП", отличается от "предшественника" наличием оптико-электронной станции для более точного наведения на цель и средств для противодействия ПЗРК;
- третья — отличается увеличенной до 800 кг массой боевой нагрузки, по сути, там две боеголовки, сдвоенные как матрешка;
- ну и четвертая — в этой "матрешке" одна из частей имеет кассетное снаряжение, откуда вываливаются аж 60 суббоеприпасов-"мячиков", опасных при любом контакте.
Отдельное военно-техническое примечание. Воздушные Силы фиксируют, что было выпущено аж 77 ракет типа Х-101; если сопоставить с тем, что сообщалось об 11 Ту-95МС, то значит, здесь рашисты не пожалели вопрос ресурса бомбардировщиков и цепляли, по сути, максимальную нагрузку.
Третье, самое короткое — судя по сегодняшнему масштабу, россияне намерены на новую кампанию по уничтожению нашей энергосистемы.
Поэтому стоит быть морально готовым к тому, что эта кампания будет, и она будет особенно жестокой со стороны врага.
Вопрос только в том, какие интервалы здесь смогут выдерживать рашисты.
Ну и четвертое, методологическое — чтобы изготовить до 130 ракет новых типов для этого нового удара,
российский ВПК на самом деле должен был без перерыва, в режиме 24/7 работать минимум 1,5 месяца, а не 2 недели, как здесь у нас отдельные блогеры разглагольствовали.
Из этого можно редуцировать, что РФ начала готовиться к этому удару буквально после предыдущего, 8 июля, когда были "прилеты" по "Охматдету".
Соответственно, если кто искал относительно простые критерии для ориентирования в ситуации, то вот они:
- если спикер отмечает системность усилий рашистов, то там есть о чем дискутировать;
- но вот если спикер оперирует понятиями "Путин отомстил", или что-то семантически близкое — то там сразу надо посылать есть ягель, это в сторону Исландии. А можете и по более привычному адресу, то ваше право, братья и сестры украинцы.
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