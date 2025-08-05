Похороны Черноморского флота РФ откладываются: зачем Россия строит в Керчи десантный корабль

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Если кто-то думал, что РФ сама окончательно "похоронила" свой Черноморский флот и окончательно отказалась от проекции силы в регионе, тот грубо ошибается. Нюанс просто в том, что определенные вещи Кремль там отложил на пока неопределенную для себя перспективу.

Например, с 2023 года Россия формально ввела в состав ЧФ РФ новый ракетный корвет проекта 22380 и построила патрульный корабль проекта 22160, оба пока временно находятся на Балтийском море.

Два корвета-носителя ракет "Калибр" проекта 22800 "Каракурт" из состава ЧФ РФ Россия перевела на Каспийское море, которое вообще-то тоже является пусковым районом для ударов по нашей стране.

Кроме того, до падения режима Асада в Сирии россияне там постоянно держали соединения кораблей ЧФ РФ в составе 1 ракетного фрегата, 1 ракетного корвета и 2 субмарин (все — носители "Калибров" залпом в 24 КР). Собственно, поэтому наши ВМСУ считают российские корабли не только в Черном, но и Средиземном морях также.

Пуск "Калибра" из акватории Черного моря Фото: Минобороны РФ

Ну и наконец, РФ продолжает во временно оккупированной Керчи строительство десантного корабля проекта 23900 "Прибой" под названием "Иван Рогов", с длиной корпуса 220 метров и авиагруппой в 15 вертолетов, плановый срок выхода на ходовые испытания — 2027 год, стоимость постройки — 100 млрд рублей.

Так вот, мало того, что РФ просто ведет настолько системные усилия по Черноморскому флоту, которые мало кто фиксирует. Оказывается, под это все есть вполне определенная стратегическая рамка.

Это довольно сложный вопрос, который далеко не ограничивается только Украиной. Здесь есть все — и отношения Россия–НАТО, и Турция с конвенцией Монтре, и страны Черноморского бассейна...

Ну, конечно, никуда не деться от приоритетов внешней политики Москвы, ее геополитических амбиций и усилий установить новый мировой порядок.

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