Украина вошла в клуб "11": что дадут ракеты "Сапсан" и почему для воюющей страны это must have

Related video

По теме запуска в серийное производство отечественных баллистических ракет в нашем инфопространстве с ходу накопилось слишком много нездоровых настроений.

Ну например, что если наш "Сапсан" стреляет всего на 300 километров, то это, мол, ни о чем, даешь сразу дальность до Урала, не меньше.

Или же если темпы производства наших баллистических ракет не будут соответствовать уровню производства по российским ОТРК "Искандер" (то есть 60-70 ракет в месяц), то это тоже, мол, ни о чем, лучше вообще не браться, а деньги на дроны пустить.

Но нюанс в том, что в условиях современной войны иметь собственные оперативно-тактические баллистические ракеты — это такой же must have, как для цивилизованного человека распоряжаться телефоном и зубной щеткой.

Тем более, есть задачи, которые можно решить только собственным баллистическим вооружением. Например — как быстро "накрыть" российские "Искандеры", которые выскочили из замаскированной позиции для залпа по Киеву, потому что здесь буквально несколько минут на все про все.

Важно

Пошла в серию несмотря на трудности: как готовят первую украинскую баллистическую ракету "Сапсан", — аналитик

Можно же подняться с тактического на стратегический уровень и зафиксировать такое.

Если генеральная цель ударов РФ заключается в том, чтобы сделать невыносимой жизнь каждого индивида, то промежуточная — сделать так, чтобы мы здесь не могли организовывать ничего сложного и коллективного, к чему относится, например, и производство отечественных ракет.

Всего 11 стран в мире могут делать собственные баллистические ракеты, и Украина как раз в этом числе (при этом надо делать поправку, что Франция делает межконтинентальные баллистические ракеты, но заново учится делать собственные ОТРК).

Собственно для того, чтобы донести концептуальную благодать происходящего, я и употребил этот пассаж — появление собственной баллистики в Украине является в частности большим жирным средним пальцем для заявок Путина на "демилитаризацию" нашей страны.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно