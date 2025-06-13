Пошла в серию несмотря на трудности: как готовят первую украинскую баллистическую ракету "Сапсан", — аналитик

Министерство обороны Украины запустило серийное производство баллистических ракет "Сапсан", которые в середине мая 2025 года прошли успешное боевое испытание. Ракета поразила военную цель Вооруженных сил Российской Федерации на расстоянии 300 км, рассказал аналитик Валентин Бадрак. По его словам, украинская ракета превзошла ATACMS Соединенных Штатов Америки.

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В министерстве начал работать профильный заместитель министра обороны Анатолий Клочко (июль 2024 года). Благодаря новому чиновнику направление перешло от Минстратегпрома к Минобороны, и это пошло на пользу проекту, рассказал на Liga.net директор ОО "Центр исследований армии, конверсии и разоружения" Валентин Бадрак. Далее ведомство сделало еще один шаг — создало отдельное подразделение, которое занималось исключительно ракетной программой. По мнению Бадрака, такие логические изменения позволили улучшить ситуацию с "Сапсаном".

"Откровенно говоря, успеху предшествовало правильное администрирование этой ракетной программы. В конце концов ракетную программу отделили от всех других разработок", — привело медиа слова аналитика.

Согласно данным Бадрака, украинская баллистическая ракета "Сапсан" запущена в серийное производство, — так ему сказали в Минобороны. Военные заверили аналитика, что в этом вопросе "есть синхронизация" между Минобороны и Минстратегпромом.

"Теперь эта ракета запускается в серию", — заявил он.

Аналитик не рассказал, сколько ракет Украина способна изготавливать в течение месяца и какова стоимость нового средства поражения. При этом медиа написало, что Украине нужно 300-500 баллистических ракет, чтобы поразить важные стратегические цели ВС РФ.

Ракета "Сапсан" — что известно о баллистике Украины

Бадрак назвал особенности баллистической ракеты "Сапсан":

дальность — около 300 км;

вес боевой части — 480 кг. Для сравнения, вес баллистической ракеты PrSM для HIMARS — 91 кг, то есть в пять раз меньше;

скорость — точное число не указывается, но аналитики сообщил, что ракета быстрее чем ATACMS (до 3 600 км/ч, 3 Маха, вес боевой части 160 кг) и почти такая же быстрая, как "Искандер" ВС РФ (7 500 км/ч, 6 Махов, 480 кг).

Аналитик в разговоре с журналистами подытожил, что Украина "на пути к ракетному наращиванию". При этом он не упомянул о пусковых установках для украинской баллистики — оперативно-тактическом ракетном комплексе "Сапсан" (или ОТРК "Гром-2").

Отметим, первые кадры работы ОТРК "Сапсан" президент Украины Владимир Зеленский показал в январе 2025 года, когда поздравлял украинцев с новым годом. При этом военный эксперт и главный операционный директор в BlueTit Systems Владимир Поздняков усомнился в увиденном. Он предположил, что на самом деле показали пуск южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo-2A.

Ракета "Сапсан" — см. фрагмент с 07:56 — 08:00

Между тем 7 июня Валентин Бадрак в комментарии "Еспресо" заявил, что украинская баллистическая ракета отработала по позициям россиян, пролетев 300 км. Аналитик уточнил, что ракетная программа возобновилась в мае 2022 года, и особенно ускорилась с июля 2024, когда в Минобороны появился профильный заместитель министра. По какой именно цели отработала ракета, Бадрак не сообщил.

Напоминаем, в мае 2025 года Зеленский на Ставке верховного главнокомандующего рассказал об изменениях в финансировании украинской ракетной программы.