Создание украинского ОТРК: разработчики баллистики получат отдельное финансирование

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выделить отдельное финансирование на развитие украинской баллистической ракетной программы. По его словам, это решение должно ускорить производство отечественных баллистических ракет и обеспечить регулярное их использование в условиях продолжающейся войны.

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"Поручил предоставить отдельное финансирование нашей украинской баллистической программы – для более быстрого производства ракет", — заявил глава государства.

О намерении ускорить разработку баллистических ракет Зеленский говорил еще в начале мая 2025 года на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. Тогда же он поручил максимально форсировать создание таких систем вооружения.

Это стало логическим продолжением усилий, начатых еще до начала широкомасштабного вторжения России: как отметили обозреватели "Милитарного", в феврале 2022 года Украина выделила сотни миллионов гривен на поддержку ракетостроительной отрасли.

Ключевым направлением стала разработка оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК), известного под названиями "Сапсан" и "Гром-2". В рамках этой программы создавались два типа ракет:

калибром 900 мм с дальностью до 500 км для нужд Вооруженных Сил Украины;

калибром 600 мм с дальностью до 280 км – для потенциального экспорта.

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В июле 2024 года Зеленский заявил, что Украина приближается к применению собственных баллистических ракет, а уже 27 августа он официально подтвердил успешные испытания первой такой ракеты.

И хотя точные технические характеристики этих ракет пока не раскрываются, однако, как предполагается, они базируются на наработках программы "Сапсан/Гром-2".

Напомним, Германия согласилась передать Украине ракеты Patriot и четыре системы ПВО IRIS-T. Однако, как выяснилось, речь идет о более ранних модификациях перехватчиков PAC-2, которые менее эффективны против баллистических целей по сравнению с современными PAC-3.