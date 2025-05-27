Створення українського ОТРК: розробники балістики отримають окреме фінансування

Президент України Володимир Зеленський доручив виділити окреме фінансування на розвиток української балістичної ракетної програми. За його словами, це рішення має прискорити виробництво вітчизняних балістичних ракет і забезпечити регулярне їхнє використання в умовах тривалої війни.

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"Доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми – для швидшого виробництва ракет", — заявив голова держави.

Про намір прискорити розробку балістичних ракет Зеленський говорив ще на початку травня 2025 року на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Тоді ж він доручив максимально форсувати створення таких систем озброєння.

Це стало логічним продовженням зусиль, розпочатих ще до початку широкомасштабного вторгнення Росії: як зазначили оглядачі "Мілітарного", у лютому 2022 року Україна виділила сотні мільйонів гривень на підтримку ракетобудівної галузі.

Ключовим напрямком стало розроблення оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК), відомого під назвами "Сапсан" і "Грім-2". У межах цієї програми створювалися два типи ракет:

калібром 900 мм з дальністю до 500 км для потреб Збройних Сил України;

калібром 600 мм з дальністю до 280 км — для потенційного експорту.

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У липні 2024 року Зеленський заявив, що Україна наближається до застосування власних балістичних ракет, а вже 27 серпня він офіційно підтвердив успішні випробування першої такої ракети.

І хоча точні технічні характеристики цих ракет поки що не розкриваються, проте, як передбачається, вони базуються на напрацюваннях програми "Сапсан/Грім-2".

Нагадаємо, Німеччина погодилася передати Україні ракети Patriot і чотири системи ППО IRIS-T. Однак, як з'ясувалося, йдеться про більш ранні модифікації перехоплювачів PAC-2, які менш ефективні проти балістичних цілей порівняно з сучасними PAC-3.