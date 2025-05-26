Не те, чого чекали: Німеччина віддає Україні старі PAC-2 замість сучасних ракет, — WP

Німеччина погодилася передати Україні ракети Patriot і чотири системи ППО IRIS-T, проте йдеться про застарілі ракети PAC-2, які менш ефективні проти балістичних цілей порівняно з сучасними PAC-3.

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Про це пише The Washington Post.

Як зазначається в матеріалі, попри постійні атаки дронами та крилатими ракетами з боку РФ, найбільшу загрозу для України становлять саме балістичні ракети. Наразі ефективно протидіяти їм здатні лише комплекси Patriot.

Попри засудження російських обстрілів, Дональд Трамп не дав чітких сигналів щодо розширення військової допомоги Україні. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США не мають вільних систем Patriot для передавання, і закликав європейських союзників поділитися своїми.

Однак і Європа діє обережно: Німеччина погодилася передати ракети Patriot і чотири системи IRIS-T, але йдеться про застарілі PAC-2, менш ефективні проти балістики, ніж сучасні PAC-3. Альтернативою можуть стати європейські ракети Aster, хоча їх ефективність проти балістичних цілей у бою ще не підтверджена. За даними джерел WP, українські посадовці вважають, що Трамп більше схиляється до продажу Patriot, а не до передавання в межах допомоги.

Навіть у разі купівлі Patriot Україна стикається з проблемою — обмеженим виробництвом. Компанія Raytheon досі нарощує потужності, а США прагнуть зберегти частину систем для власної безпеки, зокрема на випадок конфлікту з Іраном чи іншим супротивником. Пошуки ще однієї системи в Європі тривають, але просування немає — країни побоюються послаблення власної оборони.

Згідно з даними WP, питання ППО стане ключовим під час червневого візиту міністра оборони США до штаб-квартири НАТО, де можуть оголосити нові зобов’язання, хоча не обов’язково з боку Вашингтона. У матеріалі також сказано, що Київ побоюється, що Трамп уникатиме публічних рішень щодо Patriot, аби не загострювати відносини з Путіним і не зашкодити потенційним переговорам.

Нагадаємо, 26 травня в мережі з’явився виступ федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, у якому він заявив про скасування обмежень на удари по території РФ з боку України. За його словами, Німеччина, США, Велика Британія та Франція більше не стримують дії ЗСУ, що відкриває шлях до ураження цілей у глибині Росії. Мерц також наголосив, що тепер партнери мають надати Україні відповідну далекобійну зброю. Крім того, він підкреслив, що оборона України — це водночас оборона Європи, і пообіцяв активно цьому сприяти.

Після цієї заяви Кремль розкритикував скасування обмежень на удари по РФ. За словами росЗМІ, Російська Федерація не задоволена рішенням країн Європи та Сполучних Штатів Америки про дозвіл Україні запускати далекобійні ракети вглиб території РФ. Водночас у Кремлі не впевнені, що таке рішення дійсно є.