Не то, чего ждали: Германия отдает Украине старые PAC-2 вместо современных ракет, — WP

Германия согласилась передать Украине ракеты Patriot и четыре системы ПВО IRIS-T, однако речь идет об устаревших ракетах PAC-2, которые менее эффективны против баллистических целей по сравнению с современными PAC-3.

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Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечается в материале, несмотря на постоянные атаки дронами и крылатыми ракетами со стороны РФ, наибольшую угрозу для Украины представляют именно баллистические ракеты. Сейчас эффективно противодействовать им способны только комплексы Patriot.

Несмотря на осуждение российских обстрелов, Дональд Трамп не дал четких сигналов о расширении военной помощи Украине. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не имеют свободных систем Patriot для передачи, и призвал европейских союзников поделиться своими.

Однако и Европа действует осторожно: Германия согласилась передать ракеты Patriot и четыре системы IRIS-T, но речь идет об устаревших PAC-2, менее эффективных против баллистики, чем современные PAC-3. Альтернативой могут стать европейские ракеты Aster, хотя их эффективность против баллистических целей в бою еще не подтверждена. По данным источников WP, украинские чиновники считают, что Трамп больше склоняется к продаже Patriot, а не к передаче в рамках помощи.

Даже в случае покупки Patriot Украина сталкивается с проблемой — ограниченным производством. Компания Raytheon до сих пор наращивает мощности, а США стремятся сохранить часть систем для собственной безопасности, в частности на случай конфликта с Ираном или другим противником. Поиски еще одной системы в Европе продолжаются, но продвижения нет — страны опасаются ослабления собственной обороны.

Согласно данным WP, вопрос ПВО станет ключевым во время июньского визита министра обороны США в штаб-квартиру НАТО, где могут объявить новые обязательства, хотя не обязательно со стороны Вашингтона. В материале также сказано, что Киев опасается, что Трамп будет избегать публичных решений по Patriot, чтобы не обострять отношения с Путиным и не навредить потенциальным переговорам.

Напомним, 26 мая в сети появилось выступление федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, в котором он заявил об отмене ограничений на удары по территории РФ со стороны Украины. По его словам, Германия, США, Великобритания и Франция больше не сдерживают действия ВСУ, что открывает путь к поражению целей в глубине России. Мерц также отметил, что теперь партнеры должны предоставить Украине соответствующее дальнобойное оружие. Кроме того, он подчеркнул, что оборона Украины — это одновременно оборона Европы, и пообещал активно этому способствовать.

После этого заявления Кремль раскритиковал отмену ограничений на удары по РФ. По словам росСМИ, Российская Федерация не удовлетворена решением стран Европы и Соединенных Штатов Америки о разрешении Украине запускать дальнобойные ракеты вглубь территории РФ. При этом в Кремле не уверены, что такое решение действительно есть.