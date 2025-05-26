"Это опасно": Кремль раскритиковал отмену ограничений на удары по РФ (видео)

Российская Федерация не удовлетворена решением стран Европы и Соединенных Штатов Америки о разрешении Украине запускать дальнобойные ракеты вглубь территории РФ. При этом в Кремле не уверены, что такое решение действительно есть.

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Об отношении Кремля к дальнобойным ударам по РФ в Telegram-канале написало росСМИ "РИА Новости".

Российское медиа привело слова спикера президента РФ Дмитрия Пескова на отмену ограничений для Украины. В первую очередь чиновник назвал такие решения "потенциальными". После этого он заявил, что такие действия мешают "политическому урегулированию". Кроме того, решение — "опасное", если его действительно приняли или примут, слышно на видео с места событий.

"Если существуют потенциальные решения, если такое решение действительно имеет место. Они абсолютно противоречат нашим стремлениям к политическому урегулированию и тем усилиям, которые сейчас прилагаются в рамках урегулирования. То есть, это достаточно опасно, если, опять же, если оно будет", — сказал Песков.

Дальнобойные удары по РФ — детали

Отметим, днем 26 мая в сети появилось выступление федерального канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности дальнобойных ударов по РФ. По его словам, Германия, США, Великобритания и Франция отменили ограничения на действия Украины и теперь можно доставать цели в глубине российской территории. После этого политик отметил, что теперь очередь партнеров предоставить Украине соответствующие средства поражения. Кроме того, Мерц заявил, что защита украинцев — это, одновременно, защита европейцев, и он планирует приложить для этого максимум усилий.

Тем временем Фокус рассказал о немецких дальнобойных ракетах Taurus, о которых говорится с первых дней вторжения и которые Мерц может предоставить Украине. Taurus — крылатые ракеты, которые способны достать на расстояние около 500 км. Средство поражения может ударить по бункеру в районе Москвы и по целям по ту сторону оккупированных территорий — например, в Ростовскую область. Германия создала несколько модификаций этих ракет для запуска с самолетов, с наземных пусковых установок или с моря. Есть вариант TAURUS HPM, предназначенный для уничтожения источников энергии и информационных систем.

Напоминаем, 26 мая на портале Defense Express рассказали о французских дальнобойных ракетах, которые летят на расстояние около 1 000 км. Тем временем аналитики объяснили, какое количество ракет должны иметь Европы, если США заберет свои военные базы.