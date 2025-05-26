Дальше, чем Taurus или SCALP: какие ракеты на 1000 км имеет Европа и может ли их получить Украина

Франция создала дальнобойные крылатые ракеты MdCN морского базирования, дальность которых вдвое больше, чем у немецкой ракеты Taurus или французско-британской Storm Shadow/SCALP. Чтобы такой вид средств поражения получила Украина, нужно учесть, что они запускаются с надводных и подводных кораблей, написали аналитики.

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О ракетах, которые превосходят Taurus или SCALP, написали на портале Defense Express.

Оружие Европы — пуск ракеты MdCN

На портале вспомнили об особых французских ракетах в контексте возможной отмены ограничения для Украины на дальнобойные удары по РФ. Аналитики сообщили, что Европа имеет ракеты, которые летят дальше, чем средства поражения, которые предоставили ВСУ. Речь идет о MdCN (Missile de Croisière Naval или SCALP Naval). На Defense Express опубликовали инфографику, которая показывает, куда она достанет, если окажется в руках Украины. На инфографике под ударом MdCN — почти вся европейская часть РФ (вплоть до Кирова), покрывается Москва, Мурманск, Энгельс, но не достает до Уральских гор.

MdCN — это крылатая ракета морского базирования, которую серийно производит Франция. На портале уточнили, что ракета имеет дальность 1 000 (или 1 400) км, боевую часть 300 кг, а также длину 6,5 м, вес 1 400 кг, скорость 800 км/ч, цену 3,3 млн долл.

Оружие Европы — какая дальность ракеты MdCN Фото: Defense Express

На DE объяснили, могут ли партнеры предоставить ракету MdCN. По мнению аналитиков, может возникнуть минимум три проблемы.

Для успешной работы крылатых ракет, и MdCN, и Taurus, и Storm Shadow/SCALP, нужны точные цифровые карты рельефа территории РФ. Объясняется, что крылатая ракета при движении к цели петляет по выступам рельефа, поэтому нужны актуальные данные. MdCN — это ракета морского базирования, и чтобы ею воспользовалась Украина, должны быть наземные пусковые установки. В статье указано, что европейцы работают над двумя проектами — пусковые установки Mk 70 (под ракеты США Tomahawk, прячутся в контейнеровозах) и Land Cruise Missile (для ракет MdCN, адаптированных для пуска с земли). Последний проект "буксирует", но есть "испытательные стенды" и другие промежуточные решения. Впрочем, не ясно, предоставят ли когда-нибудь украинцам такие пусковые. Франция действительно запустила серийное производство крылатых ракет на 1 000 км, но на сегодня их имеет только 200 шт.

Оружие Европы — детали

Отметим, 20 мая на Defense Express проанализировали отчет Международного института стратегических исследований (IISS) относительно оружия Европы, которым она может попытаться заместить возможности США. Выяснилось, что европейцы для гарантий безопасности должны иметь 4 200 ракет различных типов. При этом дальнобойных ракет есть только 200 шт. из необходимых 1 200, указано в статье. Также отмечается, что имеющиеся у Европы ракеты могут едва долететь до Москвы, если придется воевать с РФ. Единственное действительно дальнобойное средство поражения — ракеты Tomahawk с дальностью 1300-2500 км, которые пока есть на базе США в Германии.

Напоминаем, 26 мая Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц высказался относительно отмены запрета Украине бить вглубь территории РФ.