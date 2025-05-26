Далі, ніж Taurus чи Storm Shadow: які ракети на 1000 км має Європа і чи може їх отримати Україна

Франція створила далекобійні крилаті ракети MdCN морського базування, дальність яких удвічі більша, ніж у німецької ракети Taurus чи французько-британської Storm Shadow/SCALP. Щоб такий вид засобів ураження отримала Україна, потрібно врахувати, що вони запускаються з надводних та підводних кораблів, написали аналітики.

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Про ракети, які перевершують Taurus або SCALP, написали на порталі Defense Express.

Зброя Європи — пуск ракети MdCN

На порталі згадали про особливі французькі ракети у контексті можливого скасування обмеження для України на далекобійні удари по РФ. Аналітики повідомили, що Європа має ракети, які летять далі, ніж засоби ураження, які надали ЗСУ. Ідеться про MdCN (Missile de Croisière Naval або SCALP Naval). На Defense Express опублікували інфографіку, яка показує, куди вона дістане, якщо опиниться в руках України. На інфографіці під ударом MdCN — майже вся європейська частина РФ (аж до Кірова), покривається Москва, Мурманськ, Енгельс, але не дістає до Уральських гір.

MdCN — це крилата ракета морського базування, яку серійно виробляє Франція. На порталі уточнили, що ракета має дальність 1 000 (або 1 400) км, бойову частину 300 кг, а також довжину 6,5 м, вагу 1 400 кг, швидкість 800 км/год, ціну 3,3 млн дол.

Зброя Європи — яка дальність ракети MdCN Фото: Defense Express

На DE пояснили, чи можуть партнери надати ракету MdCN. На думку аналітиків, може виникнути мінімум три проблеми.

Для успішної роботи крилатих ракет, і MdCN, і Taurus, і Storm Shadow/SCALP, потрібні точні цифрові карти рельєфу території РФ. Пояснюється, що крилата ракета під час руху до цілі петляє виступами рельєфу, тому потрібні актуальні дані. MdCN — це ракета морського базування, і щоб нею скористалась Україна, мають бути наземні пускові установки. У статті вказано, що європейці працюють над двома проєктами — пускові установки Mk 70 (під ракети США Tomahawk, ховаються у контейнеровозах) та Land Cruise Missile (для ракет MdCN, адаптованих для пуску із землі). Останній проєкт "буксирує", але є "випробувальні стенди" та інші проміжні рішення. Втім, неясно, чи нададуть коли-небудь українцям такі пускові. Франція дійсно запустила серійне виробництво крилатих ракет на 1 000 км, але на сьогодні їх має лише 200 шт.

Зброя Європи — деталі

Зазначимо, 20 травня на Defense Express проаналізували звіт Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) щодо зброї Європи, якою вона може спробувати замістити можливості США. З'ясувалось, що європейці для гарантій безпеки повинні мати 4 200 ракет різних типів. Водночас далекобійних ракет є лише 200 шт. з необхідних 1 200, вказано у статті. Також зауважується, що наявні в Європи ракети можуть ледь долетіти до Москви, якщо доведеться воювати з РФ. Єдиний дійсно далекобійний засіб ураження — ракети Tomahawk з дальністю 1300-2500 км, які поки що є на базі США у Німеччині.

Нагадуємо, 26 травня Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловився щодо скасування заборони Україні бити вглиб території РФ.