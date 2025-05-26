З України зняли обмеження на далекобійні ракетні удари по РФ, — Мерц

Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція та Велика Британія могли скасувати обмеження для України на удари західною зброєю по російській території. Тепер, коли обмежень немає, партнери повинні надати українцям ракети, які уражатимуть цілі вглибині Російської Федерації, сказав глава німецького уряду.

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Фрагмент заяви Федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца опублікувало медіа CGTN Europe у соцмережі X.

Медіа звернуло увагу на виступ німецького політика на заході Forum Europe, який 26 травня транслював телеканал WDR. Під час 15-хвилинної розмови з журналістами Мерц, ймовірно, заявив, що партнери скасували обмеження на далекобійні удари по РФ.

"Більше не існує жодних обмежень щодо дальності дії для озброєння, яке постачається Україні, — ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку, ні з боку американців", — навели у статті слова Мерца.

Канцлер не пояснив, коли саме з'явилось рішення про скасування обмежень. Крім того, медіа написало, що німецький політик сказав про надання Україні засобів ураження, які діставатимуть цілі на російській території.

Трансляція Forum Europe відбувається на порталі WDR. Приблизно на 40-й хвилині заходу на сцені з'явився Мерц та поговорив з двома журналістами, свідчать кадри з порталу.

"Ми захищаємо Україну, щоб чітко показати, що ми захищаємо всю Європу. І я продовжуватиму докладати багато зусиль, щоб досягти цього", — пролунало під час трансляції.

Далекобійні удари по РФ — Мерц про скасування обмежень для України Фото: Скриншот

На офіційних ресурсах німецького, французького, британського, американського урядів поки що не відшукалось коментарів щодо слів Федерального канцлера про удари по РФ.

Далекобійні удари по РФ — деталі

Зазначимо, влітку 2024 року у медіа писали про можливість скасування заборони для України на далекобійні удари по РФ. Західні медіа писали, що партнери таким способом хотіли допомогти ЗСУ зупинити літній наступ на Харків, який очікували протягом найближчих тижнів. Згодом з'ясувалось, що ідеться про дозвіл на удари ракетами Storm Shadow і SCALP, але британці та французи цього офіційно не підтвердили, ідеться у статті BBC. Тоді ж видання Bild опублікувало інфографіку з можливостями далекобійної зброї партнерів. Інфографіка показала, що ракети можуть дістати до Москви й майже долетять до аеродрому "Енгельс".

Далекобійні удари по РФ — куди можуть дістати західні ракети та снаряди Фото: Bild

Тим часом Фрідріх Мерц, до та після очолення Бундестагу, говорив, що дасть дозвіл на надання Україні ракет Taurus, які важать 1,3 тонни та здатні летіти на відстань понад 500 км. Наприклад, у квітні 2025 року канцлер заявив, що українці повинні вийти з оборони й почати самостійно визначати, що робити під час війни. Тоді ж політик зауважив, що рішення повинні ухвалити спільно європейські партнери, а також США, які вже постачали ракети з відповідною дальністю.

Нагадуємо, 20 травня Daily Mail розповіло про підготовку Франції до можливої ядерної атаки РФ. Тим часом перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця повідомив про погрози Кремля під час переговорів у Стамбулі.