"ЗСУ потрібно вийти з оборони": Мерц готовий постачати далекобійні ракети Taurus Україні, — DW

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий постачати Україні німецько-шведські далекобійні ракети Taurus, які можуть знадобитися ЗСУ для знищення сухопутних зв'язків між Росією та анексованим Кримом. Водночас політик зазначив, що українська армія упродовж трьох років "тільки реагує", але повинна отримати змогу "визначати те, що відбувається".

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Про свої наміри щодо збройної допомоги Україні він розповів під час програми Caren Miosga на телеканалі ARD увечері 13 квітня.

Коли у політика запитали щодо можливості постачання ЗСУ далекобійних ракет Taurus, він відповів, що завжди був згідний з такою ідеєю, однак є одна умова.

"Я завжди говорив, що зробив би це (погодився на постачання Україні ракет Taurus — ред.), але тільки за умови узгодження з європейськими партнерами", — зазначив Мерц.

При цьому майбутній канцлер зауважив, що низка окремих європейських держав вже постачає Україні крилаті ракети.

"Британці роблять це, французи роблять це, американці роблять це в будь-якому разі", — розповів Мерц.

За його словами, спершу питання про постачання ракет Taurus повинне пройти узгодження. Тоді, якщо це буде зроблено успішно, Німеччина "має взяти участь" у постачанні цих далекобійних ракет для України.

Також Мерц прокоментував роботу ЗСУ, зазначивши, що українським оборонцям "пора виходити з оборони", оскільки вони упродовж трьох років "були у стані лише реагувати": тепер же настав час "отримати можливість визначати частину того, що відбувається".

Мерц прокоментував удар ЗС РФ по Сумах 13 квітня

Також Фрідріх Мерц прокоментував атаку ЗС РФ по Сумах 13 квітня. На думку політика, партнери повинні допомогти Україні, аби Путін у певний момент "визнав безнадійність" цієї війни.

"Я не переконаний, що Путін позитивно відреагує на слабкість і пропозиції миру, в якийсь момент він має визнати безнадійність цієї війни, тому ми маємо допомогти Україні", — зазначив Мерц.

Сам удар він назвав "верхом віроломства" і "навмисним розрахованим воєнним злочином".

Нагадаємо, про готовність постачати далекобійні ракети Taurus Україні Фрідріх Мерц заявляв ще у листопаді 2024 року. Тоді політик заявляв, що готовий дозволити Києву бити по території Росії у випадку, якщо Путін відмовиться припинити бойові дії.

Також Фокус дізнавався, як у Німеччині працюють над модернізацією ракети TAURUS KEPD 350. Про це стало відомо 26 лютого.

Перед цим Мерц дав інтерв'ю, в якому заявив, що Захід міг допомогти зупинити війну в Україні "вже сьогодні". Про це він говорив 12 квітня.