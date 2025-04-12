"Захід міг допомогти Україні виграти війну вже сьогодні": ключове з інтерв'ю потенційного канцлера ФРН Мерца

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконаний, що лідер РФ Володимир Путін не зможе виграти війну проти України воєнним шляхом. Також політик докоряє західним країнам за те, що вони надавали недостатню кількість підтримки та допомоги Україні.

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Про це глава німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) розповів у інтерв'ю видання Handdelsblatt.

Мерц переконаний, що наразі Україна не зможе стати членом Європейського союзу та НАТО, допоки на її території триває війна. За словами майбутнього канцлера ФРН, Україна є "дуже великою європейською країна, але це — європейська країна, яка перебуває у стані війни".

"Країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО чи Європейського Союзу. Однак обіцянка, яку дали Україні щодо приєднання до ЄС, дійсна, як і перспектива приєднання до НАТО.Але щоб обидві ці події відбулися, війна повинна спершу закінчитися", — наголосив очільник ХДС.

Завершення війни в Україні

Також Мерц вважає, що наразі війна в якийсь момент не "завершиться сама собою" через виснаження РФ або політичну реакцію проти кремлівського режиму.

"Я читав багато доповідей щодо економічної ситуації в Росії. Російський народ протягом усієї своєї історії був неймовірно витривалий до страждань. Безжальне знищення людей завжди було частиною російської політики. У зв'язку з цим не варто надто сподіватися, що війна в якийсь момент вирішиться сама собою, тому що країна вже знекровлена, або що виникне політична реакція проти режиму", — констатує німецький політик.

Майбутній канцлер ФРН переконаний, що в питання миру перебуває "в руках президента РФ Путіна", і Путін має зрозуміти, що "він не має шансів виграти цю війну військовим шляхом".

"На мій погляд, нам слід було від самого початку надавати Україні сильнішу підтримку. Тоді війна могла б закінчитись хоч сьогодні", — пояснив він.

Політик також додав, що його кабінет почне роботу 6 травня. У питанні щодо зовнішньої політики Німеччини, команда нового канцлера почне звертати увагу на співпрацю з низкою країн, зокрема США та Дональда Трампа.

Мерц відзначає, що Трамп "не завжди має рацію в деяких моментах". Однак політик додає, що саме проблеми в Німеччині та ЄС привели до того, що в ФРН є серйозні проблеми, зокрема, і щодо ймовірної протидії РФ

"Ми занадто мало зробили для нашої оборони за останні кілька десятиліть. І фактично, дуже довго були "безбілетниками" в американців. Але тепер ситуація змінилися, і ми маємо це враховувати", — констатував Мерц.

Раніше повідомлялося, що Мерц припустив створення європейської альтернативи НАТО. На думку політика, потрібно розглянути ядерне співробітництво між Францією, Великою Британією, Німеччиною та іншими країнами.

Згодом стало відомо, як новий канцлер ФРН Мерц уже змінює обличчя країни. Блогер Роман Шрайк розповідає, що наразі канцлер ФРН планує посилити діяльність у низці галузей.