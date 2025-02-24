"Величезний тиск з двох сторін": Мерц припустив створення європейської альтернативи НАТО

Кандидат на канцлера Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США і Росія об’єднуються на очах у Європи. Він запропонував розглянути ядерне співробітництво між Францією, Великою Британією, Німеччиною та іншими країнами.

Related video

Кандидат на федерального канцлера Німеччини Фрідріх Мерц припустив створення альянсу без членства США, який став би альтернативою НАТО. Його заяву про це 23 лютого передали у виданні Politico.

"Моїм абсолютним пріоритетом буде якомога швидше зміцнити Європу, щоб крок за кроком ми могли дійсно досягти незалежності від США. Я б ніколи не подумав, що мені доведеться сказати щось подібне в телешоу. Але після зауважень Дональда Трампа минулого тижня стає зрозуміло, що ця частина американців, ця адміністрація, значною мірою байдужі до долі Європи", — наголосив він.

Політик згадав про саміт НАТО, який має відбутися наприкінці червня. Він поділився, що буде з великим інтересом спостерігати за розвитком подій.

"Чи ми все ще будемо говорити про НАТО в його нинішньому вигляді, чи нам доведеться набагато швидше створити незалежний європейський оборонний потенціал", — пояснив Мерц.

З його слів, настав час розглянути ядерне співробітництво між Францією, Великою Британією, Німеччиною та іншими країнами, щоб замінити американську ядерну парасольку як гарантію безпеки Європи від нападу РФ. Кандидат на канцлера наголосив, що не має жодних ілюзій щодо "того, що відбувається з Америкою".

Він нагадав про втручання мільярдера Ілона Маска у німецьку виборчу кампанію, назвавши це "унікальною подією".

"Інтервенції з Вашингтона були не менш драматичними, радикальними й у кінцевому підсумку обурливими, ніж втручання, які ми бачили з Москви. Ми перебуваємо під таким величезним тиском з двох сторін, що моїм абсолютним пріоритетом зараз дійсно є створення єдності в Європі", — заявив Мерц.

Він зауважив про "залишкову" надію на те, що США не виключатимуть повністю Україну з будь-яких мирних перемовин. Однак, за оцінкою ЗМІ, це не звучало оптимістично.

"Я не впевнений, якою буде позиція американського уряду щодо цієї війни в найближчі тижні та місяці. Моє враження за останні кілька днів полягає в тому, що Росія та Америка об'єднуються тут, над головами України й, отже, і над головами Європи", — додав німецький політик.

Нагадаємо, голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ЄС обговорює можливість надання Україні додаткової допомоги на 20-40 мільярдів євро та постачання "неймовірної кількості зброї".

У FT повідомили про конфлікт у G7 та ООН через спільні заяви союзників України. США виступили за відкликання підготовленої резолюції, запропонувавши натомість прирівняти Україну до РФ та назвати війну "конфліктом".