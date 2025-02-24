"Огромное давление с двух сторон": Мерц предположил создание европейской альтернативы НАТО

Кандидат на канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что США и Россия объединяются на глазах у Европы. Он предложил рассмотреть ядерное сотрудничество между Францией, Великобританией, Германией и другими странами.

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Кандидат на федерального канцлера Германии Фридрих Мерц допустил создание альянса без членства США, который стал бы альтернативой НАТО. Его заявление об этом 23 февраля передали в издании Politico.

"Моим абсолютным приоритетом будет как можно скорее укрепить Европу, чтобы шаг за шагом мы могли действительно достичь независимости от США. Я бы никогда не подумал, что мне придется сказать нечто подобное в телешоу. Но после замечаний Дональда Трампа на прошлой неделе становится понятно, что эта часть американцев, эта администрация, в значительной степени равнодушны к судьбе Европы", — подчеркнул он.

Политик вспомнил о саммите НАТО, который должен состояться в конце июня. Он поделился, что будет с большим интересом наблюдать за развитием событий.

"Или мы все еще будем говорить о НАТО в его нынешнем виде, или нам придется гораздо быстрее создать независимый европейский оборонный потенциал", — пояснил Мерц.

По его словам, пришло время рассмотреть ядерное сотрудничество между Францией, Великобританией, Германией и другими странами, чтобы заменить американский ядерный зонтик как гарантию безопасности Европы от нападения РФ. Кандидат на канцлера подчеркнул, что не имеет никаких иллюзий относительно "того, что происходит с Америкой".

Он напомнил о вмешательстве миллиардера Илона Маска в немецкую избирательную кампанию, назвав это "уникальным событием".

"Интервенции из Вашингтона были не менее драматичными, радикальными и в конечном итоге возмутительными, чем вмешательства, которые мы видели из Москвы. Мы находимся под таким огромным давлением с двух сторон, что моим абсолютным приоритетом сейчас действительно является создание единства в Европе", — заявил Мерц.

Он отметил об "остаточной" надежде на то, что США не будут исключать полностью Украину из любых мирных переговоров. Однако, по оценке СМИ, это не звучало оптимистично.

"Я не уверен, какой будет позиция американского правительства по этой войне в ближайшие недели и месяцы. Мое впечатление за последние несколько дней заключается в том, что Россия и Америка объединяются здесь, над головами Украины и, следовательно, и над головами Европы", — добавил немецкий политик.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС обсуждает возможность предоставления Украине дополнительной помощи на 20-40 миллиардов евро и поставки "невероятного количества оружия".

В FT сообщили о конфликте в G7 и ООН из-за совместных заявлений союзников Украины. США выступили за отзыв подготовленной резолюции, предложив взамен приравнять Украину к РФ и назвать войну "конфликтом".