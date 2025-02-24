В ООН и G7 возник конфликт: США хочет приравнять Украину к РФ в совместном заявлении, — FT

В ООН и G7 возник спор с Вашингтоном из-за позиции администрации Трампа. США призвали отозвать резолюцию, созданную ЕС и Украиной к третьей годовщине вторжения.

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В G7 и ООН произошел конфликт между Европой и США из-за разных позиций по обвинению России за развязанную в Украине войну в проектах резолюций. Об этом 24 февраля сообщили в The Financial Times.

США и ЕС предложили конкурентные проекты резолюции ООН для голосования на Генассамблее. В то же время дипломаты G7, по данным СМИ, провели выходные, "торгуясь" по содержанию совместного заявления. Вопрос, в котором расходились мнения — упоминать ли об агрессии России.

Неназванные чиновники рассказали, что спор может дойти до Совета безопасности ООН.

"Если посмотрим на сообщения, которые поступают из Соединенных Штатов, то становится понятно, что российский нарратив там очень сильно представлен", — отметила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.

Украина и ЕС выступили соавторами резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабного вторжения ВС РФ. Однако, по словам двух официальных лиц, США призвали отозвать документ. Белый дом предложил собственный текст, в котором действия Украины приравниваются к действиям России, а также оплакивается "трагическая потеря людей во время российско-украинского конфликта".

"Эта формулировка для нас, очевидно, неприемлема", — заверил анонимный собеседник.

В Кремле заявили, что "приветствуют и поддерживают" американское "переформатирование" своего подхода к РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон "пытается выяснить, что было первоначальной причиной этого конфликта". Он выразил надежду, что этот анализ поможет в достижении мира.

Напомним, в Bloomberg передали, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц и министр обороны США Пит Гегсет не смогли назвать Россию агрессором.

В Reuters сообщили о первом визите европейского лидера к президенту США Дональду Трампу. Лидер Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Вашингтон, по данным СМИ, главной темой обсуждения станет завершение войны в Украине.