В ООН і G7 виник конфлікт: США хоче прирівняти Україну до РФ в спільній заяві, — FT

В ООН та G7 виникла суперечка з Вашингтоном через позицію адміністрації Трампа. США закликали відкликати резолюцію, створену ЄС і Україною до третіх роковин вторгнення.

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У G7 та ООН стався конфлікт між Європою та США через різні позиції щодо звинувачення Росії за розв’язану в Україні війні у проєктах резолюцій. Про це 24 лютого повідомили у The Financial Times.

США та ЄС запропонували конкурентні проєкти резолюції ООН для голосування на Генасамблеї. Водночас дипломати G7, за даними ЗМІ, провели вихідні, "торгуючись" щодо змісту спільної заяви. Питання, в якому розходилися думки — чи згадувати про агресію Росії.

Неназвані чиновники розповіли, що суперечка може дійти до Ради безпеки ООН.

"Якщо подивимось на повідомлення, які надходять зі Сполучених Штатів, то стає зрозуміло, що російський наратив там дуже сильно представлений", — наголосила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас.

Україна та ЄС виступили співавторами резолюції ООН до третіх роковин повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Однак, зі слів двох офіційних осіб, США закликали відкликати документ. Білий дім запропонував власний текст, в якому дії України прирівнюються до дій Росії, а також оплакується "трагічна втрата людей під час російсько-українського конфлікту".

"Це формулювання для нас, очевидно, неприйнятне", — запевнив анонімний співрозмовник.

У Кремлі заявили, що "вітають і підтримують" американське "переформатування" свого підходу до РФ. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Вашингтон "намагається з’ясувати, що було початковою причиною цього конфлікту". Він висловив сподівання, що цей аналіз допоможе в досягненні миру.

Нагадаємо, у Bloomberg передали, що радник президента США з національної безпеки Майкл Волц і міністр оборони США Піт Гегсет не змогли назвати Росію агресором.

У Reuters повідомили про перший візит європейського лідера до президента США Дональда Трампа. Лідер Франції Емманюель Макрон прибув у Вашингтон, за даними ЗМІ, головною темою обговорення стане завершення війни в Україні.